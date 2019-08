Minister vil skrotte omstridt fraværsregel

Det skal være slut med, at elever på landets gymnasier får registreret fravær, hvis de kommer bare få minutter for sent til timen.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har således besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Det skriver DR.

Bekendtgørelsen har betydet, at lærerne skal notere fravær, hvis eleverne ikke sidder på deres plads, når timen begynder.

- Jeg er overbevist om, at landets gymnasielærere er fuldt i stand til at vurdere, hvornår der er tale om en elev, der sammen med 300 andre elever er kommet for sent med de samme busser, og hvornår der tale om en elev, som er lidt sløv i optrækket, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til DR.

Hun vil i stedet lade det være op til de enkelte gymnasier at afgøre, hvordan de vil føre fravær for eleverne.

Reglerne om fravær blev indført af tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) som en del af en større pakke, der skulle få fraværet ned.

Den blev indført, efter at en stikprøveundersøgelse viste, at eleverne på nogle gymnasier i gennemsnit var fraværende i op til en femtedel af undervisningen.

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er formand Martin Mejlgaard positiv over ændringen.

- Bussen kan komme for sent, eller cyklen kan punktere. Det skal man ikke straffes for.

- Vi oplever elever, der er engagerede og går op i deres skolegang. Vi har ikke brudt os om det narrativ om, at gymnasielever pjækker og kommer for sent.

- Fraværsreglerne skal ikke bruges til at gokke eleverne oven i hovedet, men det skal være et redskab til at spotte, hvis elever mistrives, siger Martin Mejlgaard til Ritzau.

Pernille Rosenkrantz-Theil vil i løbet af de næste uger invitere rektorer, lærere og elever til diskussioner om, hvordan et nyt fraværssystem skal skrues sammen.

Derfor er det endnu ikke til at sige, hvornår elever og lærere vil mærke ændringerne.

SF roser ændringen, mens Dansk Folkeparti er kritisk over for at afskaffe fraværsreglen, fordi det fjerner incitamentet for at komme til tiden.

- Det er slinger og svigt af de unge, fordi vi ikke får dem lært at komme til tiden. Det vil sige, at især svage unge får sværere at få en studentereksamen, siger gymnasieordfører Marie Krarup.

- Det er ikke en straf at få registreret fravær. Det er bare en praktisk foranstaltning. Det er sund fornuft at gøre det ved timens start, fordi det bliver klart for alle, at man skal komme til tiden, siger hun.