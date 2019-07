Minister vil tjekke om straf for havforurening er hård nok

En bøde på 500.000 kroner til en stor, international virksomhed for udledning af over 100 ton farlige kemikalier i Nordsøen.

Er det en passende sanktion - eller hvordan skal man straffe forurening af havmiljøet? Det har miljøminister Lea Wermelin (S) bedt sine embedsfolk i Miljøministeriet undersøge nærmere.

Anledningen er en sag om Mærsk Oils udledning af tonsvis af kemikalier fra selskabets boreplatforme. Tirsdag udløste det en bøde på en halv million kroner til Mærsk Oils nuværende ejer, det franske olieselskab Total.

Spørgsmålet om, hvordan man skal undgå store virksomheders forurening af havmiljøet - og hvilke sanktionsmuligheder der skal være over for virksomheder, der sviner - vil også blive taget op i Folketinget.

- For selvfølgelig skal vi have styr på det. Vi skal passe på vores havmiljø, og det er fuldstændig uacceptabelt, det der er sket.

- Efter sommeren vil jeg indkalde alle Folketingets partier til at se på den konkrete sag og de generelle regler og beslutte de næste skridt, siger Lea Wermelin.

Mens olieselskabet Total har fået en bøde på 500.000 kroner, er en leverandør af de miljøfarlige kemikalier gået fri.

Ifølge DR erkender den globale kemivirksomhed Clariant at have spillet en nøglerolle i udledningen af store mængder af det miljøskadelige kemikalie Scavtreat fra Mærsks boreplatforme i Nordsøen.

En medarbejder hos Clariant fiflede ifølge virksomheden selv med kemikaliets indhold og deklarering. Det betød, at både Mærsk Oil og Miljøstyrelsen blev vildledt til at tro, at kemikaliet var mindre miljøfarligt, end det reelt var.

- Det er svært at undgå den type sager, hvis det viser sig, at virksomheder svindler og fusker med hvilke kemikalier, der bliver udledt.

- Men vi skal være sikre på, at hvis man forurener vores havmiljø, skal man også stilles til ansvar for det. Det er noget af det, der har været tvivl om i den her sag, siger Lea Wermelin.

Statsadvokaten i Viborg har onsdag sendt en anmodning til Syd- og Sønderjyllands Politi om at gennemgå de hidtidige undersøgelser af sagen og undersøge, om der er brug for yderligere efterforskning.

Herunder om der kan placeres et strafansvar hos en leverandør.