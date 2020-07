Ministerens første Else-interview: Godt det kom frem

Ældreministeren kalder plejesvigtet af demente Else for 'uhyre tragisk'. Han er glad for, at de forbudte optagelser er kommet frem

Landets ældreminister, Magnus Heunicke (S), er bestyrtet over det massive plejesvigt, som 90-årige demente Else har oplevet.

Og han er glad for, at de forbudte optagelser af plejehjemmets behandling af Else nu er kommet for en dag.

Det siger ministeren i det første interview om sagen.

- Den er uhyre tragisk, og denne form for svigt og uværdig behandling hører ingen steder hjemme i vores ældrepleje. Derfor er det godt, at det er kommet frem. Vi skal ikke skjule det her.

Landsretten har ellers forbudt TV2 at bringe dokumentaren om Else, men mandag valgte Ekstra Bladet alligevel at offentliggøre nogle af optagelserne.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Til halloween-fest i lorteble

Møder hver dag

Fra politisk hold er Heunicke blevet skoset for at komme for sent på banen i sagen. Desuden faldt et ferieopslag på ministerens Instagram - mens sagen om Else buldrede afsted - mange af hans følgere for brystet.

Ifølge Heunicke er kritikken om nøl dog ikke noget, han tænker så meget over.

- Vi har møder hver dag om denne sag, og i går (onsdag, red.) meldte jeg ud med en konkret opfølgning. Den ansvarlige kommune (Aarhus, red.) har forklaret, hvad de har gjort. Det, synes jeg, er den måde, det skal håndteres på.

Onsdag aften gik ministeren således på Facebook og inviterede de relevante parter til 'topmøde om vores ældrepleje'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ældreminister Magnus Heunicke synes, det er godt, at de forbudte optagelser af svigtet mod Else er kommet frem. Foto: Aleksander Klug

Ubærlig

- Hvordan vil du sikre, at vi fremadrettet ikke igen ser en sag som Elses?

- Først skal vi sikre, at der er ryddet helt op i den konkrete sag og på det konkrete plejehjem. Jeg kan forstå, at Aarhus Kommune er i fuld gang og har måttet drage nogle ansættelsesmæssige konsekvenser - det skal det her også have.

- Den anden ting er at sikre, at sådan noget ikke sker. Det er desværre ikke første gang, men det er noget af det mest alvorlige, som jeg har set. Det er udtryk for en meget presset ældrepleje, og for, at der nogle steder hersker en kultur, som er helt forkert. Som indeholder svigt, uværdighed, og som er ubærlig for os alle sammen.

Ingen skåltaler

- Men hvordan vil du som ministre sikre, at det her ikke kommer til at ske igen?

- Vi er allerede i gang med at indkalde til et topmøde med alle, der har indsigt i og ansvar for vores ældrepleje. For det går ikke at skubbe ansvaret rundt mellem hinanden. Det bliver ikke et topmøde med skåltaler. Vi skal have tingene, der ikke fungerer, frem i lyset.

- Udbyttet skal helst være en helt konkret aftale om forbedringer af uddannelse, rammerne og ledelsen, og jeg er også åben over for indrapporteringsdelen. Altså at man kan anmelde bekymringer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Men det er meget vigtigt, at der ikke kommer mere kontrol, flere skemaer og mindre tid hos de ældre ud af det.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

De støttende kommentarer til Else og hendes familie kommer i en lind strøm på Facebook. Video/redigering: Emma Svendsen, Ernst van Norde/Signe Skov.

Aflyst møde

- Under coronakrisen har Mette Frederiksen slået på, at vi skal passe på de svageste i samfundet - det må Else siges at være. Hvorfor har du ikke indkaldt til et sådant møde for længe siden?

- Vi havde faktisk forberedt et møde med Ældre Sagen og Kommunernes Landsforening i foråret, som desværre blev aflyst, fordi vi ikke kunne mødes så mange mennesker (under coronakrisen, red.). Men det er dette arbejde, vi nu tager op og giver et nyt indhold og ny aktualitet.

- I Socialdemokratiet har I været meget kritiske over for, at forhenværende ældreminister Thyra Frank var for usynlig. Men har du prioriteret ældreområdet højt nok?

- Ja, det har jeg helt sikkert. Det er et område, som ligger mit hjerte utrolig nært.

- Når jeg har været rundt på plejehjem og har talt med demenskoordinatorer, er det altid dem, som gør det godt, der møder ministeren. Det er vigtigt at hylde dem med gode erfaringer, men det er endnu vigtigere at få de steder frem i lyset, hvor det går galt, siger Magnus Heunicke.