Ministerie brugte for lang tid i sag om alvorlig syg

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, kritiserer Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det skriver ombudsmanden i en afgørelse på sin hjemmeside.

Det drejer sig om en sag om en alvorligt syg udlænding fra Sierra Leone, der måtte vente to år og to måneder på at få besked om, hvorvidt han kunne få humanitær opholdstilladelse

Ombudsmanden skriver i sin afgørelse, at sagen lå stille i Udlændinge- og Integrationsministeriet i tre perioder på sammenlagt næsten et år og fire måneder, og det er 'kritisabelt lang tid'.

Manden fra Sierra Leones advokat mente, at ministeriet bevidst forhalede sagen, men det har ombudsmanden ikke kunnet finde bevis for.

Ombudsmanden skriver dog, 'at han har forståelse for, at advokaten har haft den opfattelse, og at han anser det for meget uheldigt, at ministeriet har bragt sig i en situation, hvor spørgsmålet om forhaling overhovedet kunne opstå.'

Ombudsmanden udtaler, at ministeriet har et særligt ansvar for at sikre, at sagsbehandlingen ikke trækker ud.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu oprettet et selvstændigt kontor til behandling af sager om humanitær opholdstilladelse for at sikre, at der ikke sker en lignende sag.

Manden fra Sierra Leone fik humanitær opholdstilladelse i maj 2018 for en periode på to år.

Ifølge ombudsmandens hjemmeside kan der gives opholdstilladelse til en udlænding, 'der befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen'.

Derudover skal personen være 'meget alvorligt fysisk eller psykisk syg og herudover ikke have adgang til den nødvendige behandling i sit hjemland' for at kunne få en helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse.