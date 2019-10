Ministerium holdt viden om teledata-fejl hemmelig i flere måneder

I flere måneder kendte Justitsministeriet til problemerne med teledata uden at orientere ministeren og offentligheden

Ifølge en endnu ikke offentliggjort redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten om skandalen fremgår det, at ministeriet allerede 13. marts blev gjort opmærksom på fejlene i teledata.

Men først efter valget i juni kom oplysningerne videre til politikere, dommere og forsvarsadvokater, skriver Berlingske og Politiken, der har kendskab til indholdet i redegørelsen.

Efterforskning af Emilie Meng-sag

Det var ifølge de to avisers oplysninger en afdelingschef i Justitsministeriet, som i marts fik besked om problemerne, der i værste fald kan have været med til at få uskyldige mennesker dømt.

Også departementschef i ministeriet Barbara Bertelsen blev orienteret i foråret. Hun fik oplysningerne 2. april.

- Afdelingschefen orienterer kort Justitsministeriets departementschef om, at der i forbindelse med reviewet af efterforskningen af drabet på Emilie Meng, hvor der er foretaget et stort mastesug (på alle telefoner i området for forbrydelsen, red), er opdaget en it-fejl i Rigspolitiets Telecenter, som er blevet rettet og nu undersøges nærmere, lyder det i den del af redegørelsen, som stammer fra departementet selv.

Internt i Rigspolitiet fik sagen også konsekvenser, længe inden offentligheden fik nys om skandalen.

Ifølge DR Nyheders oplysninger i form af kilder og en aktindsigt blev lederen af Rigspolitiets Telecenter nemlig forflyttet fra sin stilling allerede i begyndelsen af april på grund af sin ageren i sagen.

Telecenteret er den afdeling, der har ansvaret for det it-system, som i mindst otte år har leveret hullede eller fejlagtige teledata.

Sagen om de fejlbehæftede teledata begyndte at rulle i offentligheden i juni.

I august besluttede rigsadvokat Jan Reckendorff, at teledata ikke må bruges som bevis i straffesager eller være grundlag for varetægtsfængslinger. Det gælder indtil videre frem til 18. oktober.

En undersøgelse af forløbet er tidligere sat i gang, it-systemerne er blevet kulegravet, og flere end 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 bliver tjekket som konsekvens af sagen, der tidligt i forløbet blev kaldt en skandale.

