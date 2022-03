Ministerium vil forsøge at få danskere ud af Ukraine med bus

Der er fortsat omkring 70 danskere i det Ukraine, og nogle af dem vil gerne ud af landet.

Derfor undersøger Udenrigsministeriet nu, om der er mulighed for at arrangere en evakueringsoperation med bus fra byen Lviv i Ukraine til Warszawa i Polen.

Det oplyser ministeriet.

- Udenrigsministeriet har længe opfordret danskere i Ukraine til at rejse ud af landet. Der er dog fortsat omkring 70 danskere i Ukraine, hvoraf nogle gerne vil ud nu, skriver Udenrigsministeriet.

- Dem vil Udenrigsministeriet gerne hjælpe på bedste vis trods en meget begrænset tilstedeværelse.

Ministeriet skriver også, at sikkerhedssituationen hurtigt kan ændre sig. Det kan gøre det umuligt at arrangere en bustransport ud af det krigsramte land.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ad flere omgange kraftigt opfordret danskere til at forlade Ukraine, fordi der ikke er garanti for, at de danske myndigheder kan hjælpe.

- Vælger man at blive i Ukraine, så er det på eget ansvar, sagde Jeppe Kofod i dagene op til, at situationen eskalerede, og Rusland påbegyndte sin invasion.

Byen Lviv ligger ikke mere end 80 kilometer fra den polske grænse, og byen er blevet knudepunkt fra mange menneskers flugt ud af Ukraine. Byen har i krigens første uger været forskånet for store angreb.

Invasionen har på kort tid sendt millioner af mennesker på flugt.

Ifølge FNs flygtningeorganisation, UNHCR, flygtede 1.735.068 mennesker i krigens første 11 dage fra 24. februar til 6. marts. Langt de fleste er flygtet til Polen.

Men også Ungarn, Slovakiet, Moldova og Rumænien modtager mange ukrainske flygtninge.

Udenrigsministeriet opfordrer i øjeblikket danskere i Ukraine til at blive, hvor de er, hvis det er sikkert, og ellers søge i sikkerhed. Desuden bør man give besked til pårørende om, at man er o.k.