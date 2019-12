Ministers kommentar om analsex vækker opsigt

Analsex leder ikke til følger som stomi, slår flere fast oven på kommentarer fra to socialdemokrater

Det passer ikke, at 'for mange anale penetrationer' øger risikoen for fysiske mén som stomi.

Det hævdede Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) ellers i et debatindlæg i Berlingske 5. november.

Men sådan forholder det sig ikke, slår DR's faktatjekprogram Detektor fast. Her har man nemlig spurgt stomiforeningen, om der er eksempler på, at patienter har fået stomi på grund af analsex, hvilket foreningen kategorisk afviser.

Debat om prostitution

Social- og indenrigsministerens debatindlæg kommer i kølvandet på debatten om prostitution i Danmark. Regeringen har valgt at lukke et udvalg nedsat af den forrige regering, der skulle undersøge prostitueredes vilkår.

I den anledning tordnede Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, i en debat i DR-programmet Deadline mod sexarbejde.

- Jeg kender flere, som eksempelvis har fået stomi af så utroligt mange penetreringer, sagde hun i programmet.

Noget fra Rokokoposten

Den udtalelse falder nu flere forskere, som Detektor har talt med, for brystet. Blandt andet Jeanett Bjønnes, ph.d. i antropologi og lektor ved Aarhus Universitet.

- Jeg har ikke set noget videnskabeligt belæg for påstandene i prostitutionsforskningen. Og jeg tror heller ikke, at det findes, konkluderer hun.

Også gadejuristen 'Estella', som ikke vil afsløre sit navn, ryster på hovedet over sammenkoblingen mellem analsex og stomi.

- Jeg troede, det var noget fra Rokokoposten (satiremedie, red.). Det har jeg aldrig hørt om. I mine 20 år blandt sexarbejdere og som sexarbejder har jeg aldrig hørt om det, siger hun.

Camilla Fabricius har efterfølgende rettet sin udtalelse i Deadline. Her lyder det, at hun gennem sit arbejde med prostitution har hørt sådanne historier.