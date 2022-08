Ministers svinedyre rejse: Luksusbil og fly for 72.000

Udviklingsministeren fløj til New York og tilbage igen for 72.240 kroner, mens 25 minutter i bil kostede skatteborgerne 6.300 kroner

Den danske udviklingsminister er en berejst herre, når han skal verden rundt for at forvalte Danmarks politiske interesserer på udviklingsområdet.

Og det kan være en dyr fornøjelse.

Ekstra Bladet kan nu afdække, at Flemming Møller Mortensen (S) i 2021 fløj fra Aalborg til New York 21. september og tilbage igen fra Washington, D.C., 24. september for 72.240 kroner. Begge veje på businessclass.

Derudover valgte Udenrigsministeriet at bestille en luksusbil af typen Cadillac Escalade fra firmaet Madison Avenue Limousine for at transportere ministeren de knap 23 kilometer, der er fra Newark Airport til Shelburne Hotel & Suites By Affinia på Manhattan.

Pris? 845 dollars svarende til omkring 6.300 kroner for en tur på omtrent 25 minutter. Eller cirka 250 kroner pr. minut i bilen for ministeren.

Billigste rejse

Men ifølge Udenrigsministeriet, der har stået for valget af Flemming Møller Mortensens transport, er der intet mærkeligt i, at det koster så meget at flyve over Atlanten.

'Det er Udenrigsministeriet, der planlægger ministerens rejser, og ministeriet forsøger altid at finde den billigste rejseløsning. Udviklingsministerens rejse den 21.- 25. september 2021 omfattede to besøg. Udbuddet af flybilletter var begrænset, blandt andet pga. covid-19. Efter at ministeriet havde undersøgt en række muligheder, der kunne passe med programmet for besøgene i New York og Washington, endte det med den valgte rejse' skriver Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med Flemming Møller Mortensen for at høre, om han ikke synes, at knap 80.000 kroner for en flybillet og en lille halv time i bil er lige i overkanten.

Det var en bil af denne type, som transporterede ministeren de knap 23 kilometer. Foto: Mary Altafeer/Ritzau Scanpix

Men han har ikke ønske at stille op til interview. Han henviser derimod til et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet.

Samtidig forklarer Udenrigsministeriet, at årsagen til, at ministeren ikke bare tog en taxa, var, at han skulle have en fortroligt rum, hvis en hemmelig samtale tilfældigvis skulle foregå, mens han var i transit.

'Den lokale repræsentation stiller sædvanligvis ambassadens bil til rådighed for ministeren i forbindelse med besøg. I dette tilfælde fandt besøget i New York sted samtidig med en række andre ministerbesøg, hvorfor det ikke var muligt at benytte ambassadens bil til udviklingsministeren og delegationen. Efter at have afsøgt markedet for lokal transport, som havde plads til den samlede delegation og et fortroligt rum til at arbejde, blev den omtalte billeje valgt.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er en af de ministre, der rejser mest. Her besøger han Ukraine under krigen mod Rusland. Foto:

En anden gjorde det billigere

Årsagen til ministerens rejse til New York var, at han skulle deltage i den årlige generalforsamling i FN, hvor også udenrigsminister Jeppe Kofoed og statsminister Mette Frederiksen deltog.

Senere tog Flemming Møller Mortensen videre til Washington, D.C., hvorfra han fløj hjem.

Netop Jeppe Kofod fløj også til New York i samme periode som sin kollega i Udviklingsministeriet, men til en helt anden pris. Jeppe Kofod betalte kun 38.373 kroner for al sin transport. Mindre end halvdelen.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt ministeren, hvordan det kan hænge sammen, at udviklingsministeren tog den dyreste løsning, mens Jeppe Kofod godt kunne rejse halvt så dyrt til samme arrangement. Men det har det ikke været muligt at få svar på.

Ikke første gang

Og det er heller ikke første gang, at ministre fra den socialdemokratiske regering flyver dyrt til USA.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det kostede ikke mindre end 95.778 kroner i flybilletter, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i marts fløj til Californien for at holde møde i Silicon Valley og tage til Oscar-show i Hollywood.

Hun erkendte dengang, at det var for dyrt. En erkendelse, som Flemming Møller Mortensen altså ikke når frem til, selv om hans billetter var i samme prisklasse.

- Jeg forstår godt kritikken af billetprisen. Det bør vurderes fra gang til gang, om meget høje billetpriser kan retfærdiggøres. Der kan for eksempel være pludseligt opståede kriser. Det var der ikke tale om her. Og i det lys var billetprisen for høj, skrev Ane Halsboe-Jørgensen i et svar til Ekstra Bladet.

