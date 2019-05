Ministersekretær i opråb mod sex-overgreb: Siger op i Facebook-video

Grønlandske politikere burde retsforfølges, fordi de svigter landets mange seksuelt misbrugte børn.

Sådan lyder det i en video, som ministersekretæren for Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, i dag har offentliggjort på Facebook.

- Jeg hedder Eqaluk. Jeg er sekretær for formanden for Naalakkersuisut (landsstyreformanden/statsministeren). Man skal betragte min præsentation som en opsigelse.

Sådan indleder topembedsmanden, Eqaluk Høegh, ifølge KNR en video på Facebook, som er offentliggjort i dag.

Kim Kielsens ministersekretær opsiger sin stilling på grund af de grønlandske politikeres svigt af seksuelt misbrugte børn.

- Jeg bliver nødt til at sige, at det er gået så vidt, at I folkevalgte og myndighederne har misligeholdt jeres ansvar så groft, at i burde retsforfølges ... Hvad skal vi bruge lovgivning til, når vores egne folkevalgte ikke engang kan sikre, at de bliver efterlevet, siger han i den knap ni minutter lange video. Det skriver både KNR og sermitsiaq.ag. (artiklen fortsætter under videoen)

Eqaluk Høegh retter ikke kun sin skarpe kritik mod landsstyreformanden og den grønlandske regering men mod alle folkevalgte, skriver KNR.

Det er DR's afsløring af massive problemer i den grønlandske by Tasiilaq - hvor hvert tredje barn er misbrugt. Hver femte indbygger i byen dør af selvmord.

Det er ifølge Eqaluk Høegh politikernes manglende handlekraft, som får ham til at smække med døren.

- Enten har de ikke læst rapporter om massivt seksuelt misbrug af børn i Grønland, eller også har de nogle helt forkerte prioriteter, siger Eqaluk Høgh ifølge KNR i en pressemeddelelse.

Videoen er ifølge KNR blevet set næsten 9000 gange.

I forbindelse med det grønlandske valg sidste forår kunne Ekstra Bladet afdække, at grønlandske kvinder får flere aborter end børn.