Ministre får dobbelt næse

En næse til transportminister Trine Bramsen og en næse til miljøminister Lea Wermelin.

Det er konklusionen på et samråd i Transportudvalget fredag, hvor et flertal er enige om at udtrykke kritik af de to ministre.

Det oplyser Venstres Jacob Jensen.

Årsagen til næserne skal findes i den betændte sag om Lynetteholmen, hvor Trine Bramsen får sin næse for ikke at have forelagt Folketinget kritisk brev fra den svenske regering i forbindelse med forhandlinger om den kunstige halvø Lynetteholm.

Trine Bramsen er ikke den eneste, der får et hak i tuden. Lea Wermelin får også kritik for sin rolle i sagen.

I Christiansborg-regi er en næse et populært udtryk for Folketingets måde at give kritik til ministre i forskellige sager uden det får yderligere politiske eller parlamentariske konsekvenser.

Seneste næse var til Magnus Heunicke for hans rolle i minksagen i 2020.

En klar fejl

På et samråd 4. maj lagde ministrene sig da også fladt ned, da de blev spurgt ind til brevet fra svenskerne. De kaldte det begge en klar fejl.

- Medlemmer af Folketinget skal selvfølgelig have den information, de har brug for til behandling af love i Folketinget, sagde Lea Wermelin.

De to ministre blev i samrådet bedt om at svare på, hvorfor Folketinget under forhandlingerne om anlægsloven for Lynetteholm ikke blev oplyst om brevet fra den svenske regering.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I brevet kritiserede den svenske miljøminister i skarpe vendinger den planlagte dumpning af mudder ud for Køge Bugt og advarede mod miljøkonsekvenserne ved anlæggelsen af Lynetteholm.

Sender aben videre

Selv om langt størstedelen af spørgsmålene under samrådet var henvendt til Lea Wermelin, så var det ifølge miljøministeren Transportministeriets ansvar, at Folketinget ikke fik brevet.

Det fejede Trine Bramsen dog videre til sin forgænger, Benny Engelbrecht, som var transportminister under forhandlingerne om Lynetteholm.

- Jeg må sige, at jeg ved ikke, hvad bevæggrundene for ikke at oversende brevet er. Jeg er oplyst om, at det ikke var en bevidst beslutning, sagde hun.

