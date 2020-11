Ministre i corona-alarm: Måske udpeges vikarer

Opdatering: Siden artiklen blev skrevet er flere ministre testet negativ for coronavirus.

Coronavirussen tynder ud i antallet af ministre på Christiansborgs gange, og det kan give problemer for folkestyret.

Det vurderer en professor i statskundskab, da 13 ud af 20 ministre i regeringen nu er sendt hjem på grund af corona.

- Det er et problem, hvis en minister skal have en sag for i Folketinget, siger Tim Knudsen, der er professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet og ekspert i politisk forvaltning.

- Så må man spørge, om statsministeren sammen med dronningen skal udpege nogle fungerende ministre, der kan vikariere. Alternativet er, at Folketinget skal kunne samles virtuelt, men det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, forklarer han.

Forsvarsminister Nick Hækkerup har konstateret smittet med coronavirus, mens de resterende er sendt hjem i selvisolation med mistanke om mulig smitte efter at have været i kontakt med smittede.

Foruden ministrene er ti andre sendt hjem. I alt er der syv folketingsmedlemmer, der er testet positive med corona.

OVERBLIK: Sådan har corona ramt Christiansborg Smittede Justitsminister Nick Hækkerup (S)

Har været syg med både hoste og feber. Retsordfører Jeppe Bruus (S) Forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V)

Han er indlagt på Odense Universitetshospital og modtager behandling med Remdesivir og ilt. Partiformand Søren Pape Poulsen (K) Forsvarsordfører Niels Flemming Hansen (K)

Meddelte allerede fredag i sidste uge, at han var testet positiv. Miljøordfører Egil Hulgaard (K) Udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede (V)

Han blev testet positiv, mens han sad i studiet hos TV2 og dækkede det amerikanske valg. Han er nu hjemme i isolation. Hjemsendt uden symptomer Statsminister Mette Frederiksen (S)

Deltog i møde med justitisministeren, der er testet positiv. Hun er nu gået i selvisolation og venter på at få lavet en test. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S)

Arbejder hjemme og afventer testsvar. Har deltaget i møde med justitsministeren. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Har deltaget i møde med justitsministeren. Finansminister Nicolai Wammen (S)

Arbejder hjemme og afventer testsvar. Har deltaget i møde med justitsministeren. Forsvarsminister Trine Bramsen (S)

Har deltaget i møde med justitsministeren. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Miljøminister Lea Wermelin (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Kulturminister Joy Mogensen (S)

Har deltaget i møde med justitsministeren. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)

Har deltaget i møde med justitsministeren. Kulturordfører Kasper Sand Kjær (S)

Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Retsordfører Karina Lorentzen (SF)

Afventer testsvar efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus. Gruppeformand Peter Skaarup (DF)

Afventer testsvar efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus. Finansordfører Lars Boje Mathiesen (NB)

Han skulle ligeledes have været i studiet hos TV2 i forbindelse med det amerikanske valg. Men han og de andre gæster blev sendt hjem, og han er nu i isolation og skal testes.

Intet fortilfælde

Han tror, at det kan blive en større opgave for Folketingets Præsidium at lave løsninger, hvis smitten skulle sprede sig yderligere, og påpeger, at der nu er nogle alternativer, man ikke tidligere har haft.

Da grundloven trådte i kraft i 1849, kunne Folketingets medlemmer af gode grunde ikke hoppe på Microsoft Teams eller Zoom.

Tim Knudsen erindrer ikke at have hørt om fortilfælde i Danmark, hvor så mange ministre har været isoleret uden for Folketingets rammer, og han kalder det 'et værre rod' at få det hele til at gå op med vikarer og stedfortrædere.

Corona på Borgen: Værre end Vestegnen

Har gjort nok

Formanden for Folketingets Præsidium, Henrik Dam Kristensen, mener, at der er lavet de rigtige tiltag for at inddæmme coronasmitte på Christiansborg.

- Som situationen er nu, er jeg ikke bekymret. Vi har masser muligheder, også hvis det er presserende sager.

- Vi er meget optagede af, at Folketinget kan fortsætte det lovgivende arbejde, siger han.

Tilbage i foråret, da Danmark først blev ramt af corona, indførte præsidiet en række tiltag, der stadig gælder.

Blandt andet skal der kun være 95 folketingsmedlemmer til stede ved hastebehandling af et forslag, uden at det påvirker flertallet.

