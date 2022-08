Ministre i flyverskjul: Vil ikke kalde mink-sag en skandale

Det er alt for firkantet at kalde mink-sagen for en skandale, mener regeringspartiet selv

Mink-sagens vilde konsekvenser er utallige:

Rigspolitichefen er hjemsendt, Statsministeriets departementschef har fået en advarsel, og en kommission har uddelt voldsom kritik af forløbet, hvor regeringen handlede uden lovgrundlag.

Alligevel mener statsminister Mette Frederiksen, at 'det kan diskuteres', om forløbet samlet set er en skandale.

Hård dom over Mette: - Groft vildledende

Ekstra Bladet har derfor spurgt en række af hendes ministre, om de vil kalde sagen for en skandale. Ja eller nej.

Men hverken finans-, justits-, erhvervs-, social- eller integrationsministeren ønsker at diskutere noget som helst. De gemmer sig i stedet bag Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund.

Og han lægger sig pligtskyldigt i Mette Frederiksens slipstrøm:

Ude af proportioner

- Rasmus Stoklund, er ministrene enige med Mette Frederiksen i, at man kan diskutere, om det er en skandale?

Annonce:

- Ja, vi er enige i, at det kan diskuteres, om det er en skandale.

- Så er det ikke nogen skandale?

- Det er der, vi siger, at vi er enige i, at man i hvert fald kan diskutere, om ikke at der er nogle ting, der er kommet helt ud af proportioner de seneste måneder.

Departementschef og politichef fritaget for tjeneste

Vi har sonet

- Men hvad synes regeringen: er det en skandale, ja eller nej?

- Det er lidt for nuanceret en sag til bare at svare ja eller nej til. Men jeg synes, at debatten om mink-sagen har været fuldstændig ude af proportioner. Blandt andet, når blå blok siger, at man har lukket et helt erhverv og slået 17 millioner mink ned. Det er faktuelt forkert, siger Stoklund og fortsætter:

- Det var 150.000 mink, der blev aflivet, hvor der var et hjemmels-problem i fire-fem dage. det er klart, at det var en kæmpe fejl, og den har vi beklaget og sonet mange gange.

- Du siger 'mink-sagen' og ikke 'mink-skandalen'. Skal det tages som udtryk for, at I ikke mener, at det er en skandale?

Annonce:

- Der ligger en konnotation i ordet 'mink-skandale', som der nok er nogen, der har en interesse i at fremme.

Ellemann er skandalen

- Det, jeg synes, er den virkelige skandale, er, at vi har to statsminister-kandidater (Jakob Ellemann og Søren Pape, red.), der åbenbart ville sidde myndighedernes risikovurdering overhøring, og at Ellemann vendte på en tallerken i forhold til vurderingen af risikoen for folkesundheden. Det er da en skandale af rang.

- Dét er en skandale?

- Ja.

- Men ikke regeringens reaktion?

- Det er det, jeg synes er for uproportionalt, bare at kalde det en skandale. Der synes jeg, at debatten fortjener flere nuancer end det.

Danskerne vil have advokater på minksagen

Nu har jeg svaret

- Ti embedsmænd får kritik, rigspolitichefen er hjemsendt, statsministeriets departementschef får en advarsel og meget andet. Er det ikke helt åbenlyst, at der er tale om en skandale?

Annonce:

- Det er der, hvor vi bare har sagt, at man i hvert fald godt kan diskutere, om der ikke er forsvundet mange nuancer. Men jeg tror ikke, at vi kommer det ret meget nærmere, for jeg tror, at jeg har svaret, hvad jeg ønsker at svare, siger Rasmus Stoklund.

Hverken sundhedsminister Magnus Heunicke eller undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Prehn: Tilsvining af statsministeren

Fødevareminister Rasmus Prehn kalder har som den eneste af de adspurgte på ministerholdet selv svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt mink-forløbet kan betegnes som en skandale.

Og det er det ikke, mener han.

- Det havde været en skandale ikke at gøre noget. Det spørgsmål, synes jeg, er langt mere interessant at stille alle mandagstrænerne. Og spændende, hvis der pludselig dukkede en journalist op med det spørgsmål til alle de frådende kritikere, skriver han i en mail.

'Ingen skandale. Tværtimod'

Han påpeger, at 'nul mink' blev slået ned af myndighederne i de dele af landet, hvor der ikke i en lille uges tid var lovhjemmel til at slagte dem.

Annonce:

- Straks det blev opdaget, at der ikke var hjemmel, gjorde regeringen opmærksom på det. Og rettede op. Og indrømmede, at det var en fejl. Det har vi beklaget og fortrudt igen og igen. Men havde vi ikke gjort noget eller vaklet rundt, som de blå ledere, så havde vi ikke kunne se os selv i øjnene.

- Og det er absolut ikke en skandale. Tværtimod. Skandalen ville have været ikke at gøre noget, anfører Prehn og fortsætter:

Hårdt for regeringen

- Så er der del to af denne sag: Hvordan kunne det ske, at man ikke opdagede, der manglede hjemmel? Det er så den del, der nu er blevet gjort til selve sagen - ikke mindst som led i “operation-tilsvining-af-statsministeren"'.

- Det er der ingen, der forsøger at forsvare, bortforklare eller noget som helst. Tværtimod har det ret betydelige konsekvenser for embedsmænd, for Mogens Jensen, for regeringen m.fl., skriver Prehn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

SF: Spørg en sprogforsker

Ekstra Bladet har spurgt Pia Olsen Dyhr - formanden for støttepartiet over alle støttepartier, SF - om hun vil kalde mink-sagen en skandale.

Hun henviser til Karina Lorentzen Dehnhardt, der igen henviser spørgsmålet til 'en sprogforsker':

Annonce:

'Mink-sagen har haft et stormblæst forløb med en afgående minister og en fyret departementschef, der ikke sikrede hjemmel, skriver hun i en sms.

'Det er jo det væsentlige, og det vi har reageret på politisk. Efter SF’s mening giver hele forløbet anledning til at diskutere åbenhed og opgør med offentlighedsloven. Dét er det væsentlige. Hvad vi skal kalde det, må du spørge en sprogforsker om'.