Ministre: Partier skulle have set kritisk brev om Lynetteholm

Det var forkert, at et kritisk brev fra den svenske regering ikke blev oversendt til Folketinget i forbindelse med forhandlinger om den kunstige halvø Lynetteholm.

Sådan lyder det onsdag fra transportminister Trine Bramsen (S), som sammen med miljøminister Lea Wermelin (S) er i samråd om brevet.

Trine Bramsen kalder det 'en fejl', at brevet ikke blev sendt videre.

Også Lea Wermelin kalder det beklageligt, at Folketinget ikke så brevet.

- Medlemmer af Folketinget skal selvfølgelig have den information, de har brug for til behandling af love i Folketinget, siger hun.

De to ministre er i samrådet blevet bedt om at svare på, hvorfor Folketinget under forhandlingerne om anlægsloven for Lynetteholm ikke blev oplyst om brevet fra den svenske regering.

I brevet kritiserede den svenske miljøminister i skarpe vendinger den planlagte dumpning af mudder ud for Køge Bugt og advarede mod miljøkonsekvenserne ved anlæggelsen af Lynetteholm.

Selv om langt størstedelen af spørgsmålene under samrådet er henvendt til Lea Wermelin, så var det ifølge miljøministeren Transportministeriets ansvar, at Folketinget ikke fik brevet.

Det fejer Trine Bramsen dog videre til sin forgænger, Benny Engelbrecht, som var transportminister under forhandlingerne om Lynetteholm.

- Jeg må sige, at jeg ved ikke, hvad bevæggrundene for ikke at oversende brevet er. Jeg er oplyst om, at det ikke var en bevidst beslutning, siger hun.

Derfor var det heller ikke hende, som kunne have sendt svaret videre, siger hun, da De Radikales miljøordfører, Zenia Stampe, spørger, om Trine Bramsen påtager sig det fulde ansvar for fejlen.

Trine Bramsen vil heller ikke lægge ansvaret tilbage på sin forgænger.

- Det er jo en daværende transportminister, der ikke har mulighed for at forklare eller forsvare sig, siger Trine Bramsen.

Kritikken omkring brevet er kun en del af den kritik, der løbende har været af projektet. Blandt andet har der været skarp kritik af, at projektets miljøvurdering er baseret på en 40 år gammel artikel fra USA. En artikel, som dog var offentligt tilgængelig.

Efter samrådet siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, at det er 'afgørende oplysninger', som Folketinget ikke har fået, da det ikke fik kendskab til brevet, før loven blev vedtaget.

Derfor mener Venstre, at det bør udløse en politisk næse. Den udtrykker kritik af ministeren, men har som sådan ingen direkte konsekvenser.

Både miljøministeren og transportministeren skal have en, siger Jacob Jensen.

Fra to af regeringens støttepartier - SF og Enhedslisten - er man til gengæld ikke lige så klare i mælet om, hvorvidt sagen skal udløse kritik af ministrene.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, understreger dog, at pilen peger mod transportministeren.