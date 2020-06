Mink-krig på Borgen: - Han er galt afmarcheret

Man skal ikke være ømskindet i debatten om minkavl.

Erhvervsordførerne Torsten Schack Pedersen (V) og Hans Kristian Skibby (DF) bider sig i et frådende angreb fast i dyrevelfærdsordfører Søren Egge Rasmussen (EL), efter han på ny kræver dansk minkavl gjort til fortid.

- Han er fuldstændig galt afmarcheret i forhold til forslagets konsekvenser.

- Politikere skal lære at indtænke, hvad konsekvenserne af deres politiske forslag bliver, og hvis man foreslår det her ud fra et dyreetisk perspektiv, må man læse op de mange konsekvenser, forslaget får, siger Hans Kristian Skibby.

Ny dimension

Enhedslistens ide om et forbud har fået nye ben at gå på, efter der på mindre end en uge er udbrudt coronasmitte på to danske minkfarme.

Undersøgelser har vist, at det i det ene tilfælde er den samme virusvariant, der har smittet både mink, en ansat på minkfarmen og ansatte og beboboere på et plejehjem i Hjørring, hvor en af de ansatte på minkfarmen har sin daglige gang.

Mink i Danmark Danmark er en stor producent af minkskind fra landets knap 1400 minkgårde. Branchen beskæftiger omkring 6000 personer i Danmark. Mink lever fra naturens side ved bredderne af vandløb, søer, på småøer, vådområder, i havneområder og i byområder. Minkens føde består primært af fisk og fugle, små pattedyr og krebs. Minken kan derfor være en trussel overfor vandfugle-populationer. (Kilde: Miljøministeriet/Danske minkavlere)

- Vi har flere gange stillet forslag om afviklingen af mink i Danmark ud fra et dyreetisk synspunkt. Mink skal ikke leve tæt sammen i små bure. De lever alene i naturen på store arealer ved vandløb.

- Og nu er der kommet en ny dimension, og vi skal have undersøgt, i hvilket omfang minkfarmene også kan få sundhedsmæssige konsekvenser, siger Søren Egge Rasmussen.

Smadrer eksport

DF'eren affejer, at Søren Egge Rasmussens pointe om, at danske mink lider.

- Det er jo skind, der er WelFur-godkendt og produceret under høj kontrol. Det bliver de ikke i Polen eller Kina, så hvis man bare forbyder den her branche, bliver mink produceret i Shanghai i stedet, siger Hans Kristian Skibby.

Hvis Enhedslisten sætter en stopper for dansk minkavl, vil det ifølge Torsten Schack Pedersen koste milliarder af kroner i eksportindtægter og tusindvis af arbejdspladser.

- Det er så nemt at sige, at det ikke har nogen konsekvenser, men hvor mange sosu'er koster det?

- Enhedslisten har gang i et ideologisk opgør mod et erhverv, de ikke ikke lide, og det udstiller jo, at det med hvor pengene skal komme fra, ikke er noget, Enhedslisten bekymrer sig om, siger Torsten Schack Pedersen..

Mink lever fra naturens side ved bredderne af vandløb, søer, på småøer, vådområder, i havneområder og i byområder. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Søren Egge Rasmussen er Torsten Schack Pedersens økonomiske pointe nonsens.

- Hvis man bruger det argument, kan man producere hvad som helst - klyngebomber og børnearbejde, siger han.

Hans Kristian Skibby byder ind:

- Det er et plat argument.

- Vi lever i udpræget grad af samhandel med andre lande, herunder med handel med minkskind, men det afholder åbenbart ikke et politisk parti, der lever af stemmer på stenbroen, fra at ville lukke minkproduktionen i Jylland.

- Det er det, Enhedslisten foreslår, men jeg synes, at vi har nok arbejdsløshed i Danmark, siger Hans Kristian Skibby.

Se også: Dansk hund smittet med coronavirus

Se også: Coronaudbrud i Hjørring: Det er godt nyt

Se også: Coronasmittet minkavler: Bare de ikke skal aflive alle dyrene

Se også: Yderligere syv smittet med corona på nordjysk plejehjem