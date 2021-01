Mink-milliarder til bankerne

For minkavlerne ligner det en god aftale, vurderer Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- Umiddelbart synes det at være en flot aftale, hvis man ser det fra minkavlernes side, siger Frederik Waage.

- Helt overordnet er der grænser for hvor store ekspropriationserstatninger, man er vant til at få i Danmark, og det, som der lægges op til her, er ret vidtgående.

Han mener, at aftalen afspejler, at det har været et alvorligt indgreb, da regeringen i november beordrede alle mink aflivet.

- Jeg tror roligt, at man kan sige, at det her er danmarkshistorie.

- Vi har ikke oplevet før, at et helt erhverv bliver lukket ned som her. Og heller ikke, at man har givet en kompensation, der er af den her størrelsesorden.

/ritzau/