Mink-Mogens afviser: Kendte ikke omstridt mail

- Jeg var ikke inde over udarbejdelsen af brevet. Jeg havde ikke kendskab til brevets indhold, siger Mogens Jensen om omstridt mail til minkavlere

Fødevareminister Mogens Jensen (S) afviser nu at have kendt til indholdet af omstridt brev til samtlige landets minkavlere.

- Jeg var ikke inde over udarbejdelsen af brevet. Jeg havde ikke kendskab til brevets indhold, siger han under et samråd i Folketinget.

I brevet står der klart og tydeligt, at minkavlerne skal aflive alle deres dyr. Der var blot ét problem: Denne ordre var ulovlig. Men nu forklarer ministeren altså, at han slet ikke kendte til brevets kontroversielle indhold.

Ifølge Mogens Jensen har Fødevarestyrelsen senere oplyst til ham, at brevet desuden ikke skulle ses som en ordre.

- Det var ment som en opfordring til at aflive hurtigst muligt.

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

'Skal' 31 gange

Det pågældende brev er sendt fredag aften fra veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen til alle landets minkavlere. Dette indledes:

'Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.'

Helt konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet. Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

