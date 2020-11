Mink-Mogens' forklaring smuldrer

Mogens Jensens gennemhuller sin egen forklaring i sagen om tvangsaflivningen af alle landets mink.

Først skrev fødevareministeren i et svar til Ekstra Bladet søndag aften, at regeringen havde besluttet at trumfe kravet om aflivningerne af alle danske mink igennem, selvom den vidste, at lovgivningen ikke tillod det.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' lød det han i et skriftligt svar.

Men nu, mindre end to døgn senere, ændrer han forklaring.

- Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, siger ministeren, da han blev direkte adspurgt om, hvorvidt han og statsminister Mette Frederiksen var orienteret inden pressemødet, i et interview med TV2 News.

Her indrømmer han blankt, at regeringen har begået en fejl, og at han har ansvaret for det, der er foregået.

Mink-Mogens i modvind: Vi har begået en fejl

Ulovlig ordre: Nu sender Mink-Mogens nyt brev

Artiklen fortsætter under videoen...

Venste i det røde felt

Ministerens selvmodsigende udtalelser har fået Venstre op i det røde felt.

- Vi mener, at det her er en kæmpe skandale og uværdigt for vores demokrati i Danmark. Og nu må statsministeren simpelthen holde op med at gemme sig bag sin fødevareminister.

- Det er vel og mærke hende, der har udstukket en ulovlig ordre og dermed selvsagt også hende, der bærer ansvaret, siger partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Vi kan selvfølgelig ikke have tillid til en statsminister og en regering, der åbenlyst begår ulovligheder og udstikker ulovlige ordrer, og som tydeligvis har et meget lemfældigt forhold til sandheden, siger hun til Ekstra Bladet.

Mink-sagen kort Onsdag: Mette Frederiksen og Mogens Jensen: Alle mink i landet skal dø Fredag: Fødevarestyrelsen under Mogens Jensen sender brev til landets minkavlere, som 'skal' slå mink ihjel inden 16. november. Søndag: Mogens Jensen oplyser, at mink-ordre blot var opfordring, samt at regeringen 'ikke kunne afvente ny lovgivning', før de krævede alle mink dræbt. Mandag: Mogens Jensen beklager uklar kommunikation. Tirsdag: Mogens Jensen siger, at han ikke var klar over, at ordren om mink-drab var ulovlig.

31 gange 'skal'

Sagens kerne er aflivning af raske mink uden for risikozoner - mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Dem kan regeringen ikke kræve aflivet, fordi loven ikke gør sådan en ordre mulig. Alligevel var det netop det, som statsminister Mette Frederiksen krævede på et pressemøde i forrige uge.

Fødevareminister Mogens Jensen skrev det også i et brev til minkavlerne - sendt ud via Fødevarestyrelsen - fredag aften. Konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet, som er underskrevet af Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

Regeringen mangler lovgivning for at aflive landets mink