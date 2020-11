Mink-Mogens i modvind: Vi har begået en fejl

En hårdt presset fødevareminister Mogens Jensen (S) erkender, at regeringen har jokket i spinaten i sagen om aflivningen af alle mink i Danmark.

- Jeg vil gerne sige klart, at vi har begået en fejl, siger han til TV2 News.

- Jeg tager ansvaret for det, der er forgået, siger Mogens Jensen.

Da regeringen onsdag besluttede at slå alle mink ned, havde den nemlig slet ikke et lovligt grundlag for dette. Samtidig beordrede regeringen - via Fødevarestyrelsen - i et brev til minkavlerne fredag aften, at alle mink skulle aflives.

- Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke er klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, og det beklager jeg meget, siger Mogens Jensen.

Først senere på ugen

Flere juridiske eksperter slår fast, at ordren til minkavlerne er 'grundlovsstridig', og det beklager Mogens Jensen nu.

Samtidig siger han, at han ikke var klar over den ulovlige ordre, da han og statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde onsdag i forrige uge.

- Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, siger Mogens Jensen.

Strider med tidligere forklaring

Den forklaring strider dog mod et skriftligt svar, som Mogens Jensen gav til Ekstra Bladet søndag aften. Her lyder det, at regeringen tromlede krav om aflivning af mink igennem, fordi man ikke kunne vente på lovgivning.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' skriver han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

De modstridende forklaringer pointeres også af Venstres medlem af Folketinget Morten Dahlin og Venstres politiske ordfører Sophie Løhde på Twitter.

Et spørgsmål presser Mette og Mink-minister

31 gange 'skal'

Sagens kerne er aflivning af raske mink uden for risikozoner - mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Dem kan regeringen ikke kræve aflivet, fordi loven ikke gør sådan en ordre mulig. Alligevel var det netop det, som statsminister Mette Frederiksen krævede på et pressemøde i forrige uge.

Fødevareminister Mogens Jensen skrev det også i et brev til minkavlerne - sendt ud via Fødevarestyrelsen fredag aften. Helt konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet, som er underskrevet af Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

Fødevareministeren bliver dog ikke forholdt, hvornår han så rent faktisk vidste, at regeringen udstedte ulovlige ordre til minkavlerne.

På spørgsmålet, om han kan fortsætte som minister, svarer Mogens Jensen:

- Det er ikke op til mig at træffe den afgørelse.

Bestiller redegørelse

Fødevareministeren vil nu få en redegørelse i sagen.

- Jeg har nu bestilt en redegørelse om hele forløbet, som jeg vil oversende til Folketinget, siger Mogens Jensen.

Ekstra Bladet har flere gange forgæves forsøgt at få et interview med Mogens Jensen.

Oppositionen kræver dog svar på, om regeringen gav en ulovlig ordre om at aflive alle mink i landet med åbne øjne, eller har de uvidende lavet en kæmpe brøler.

Derfor rettes nu en byge af spørgsmål til statsministeren, fødevareministeren og sundhedsministeren i sagen om aflivning af alle mink.

- Vi kommer til at forfølge den sag, siger de konservatives fødevareordfører Per Larsen.

- Der skal placeres et ansvar. Om jeg så skal stille hundrede spørgsmål, og kalde både Mette Frederiksen og Mogens Jensen i adskillige samråd, så skal vi have afdækket det skandaløse forløb, som udraderer hele mink branchen, siger han.