Mink-skandale: Her modsiger Mogens sig selv

Regeringen anerkender i ny aftale, at minkavlerne fik ulovlig ordre om at slå alle mink ihjel. Det strider med Mogens Jensens forklaringer

Der findes åbenbart to versioner af fødevareminister Mogens Jensen (S). Den ene ser minkdrabene som en klar ordre, mens den anden snakker om en opfordring. Ifølge oppositionen taler den ene version usandt.

Den ene version

Den ene version af Mogens Jensen anerkender, at minkavlerne fik en ulovlig ordre - et såkaldt påbud - om at slå alle mink i landet ihjel. Det viser regeringens aftale med støttepartierne mandag aften under punktet '2. Aflivning af alle mink'.

'Aftalepartierne er enige om at skabe hjemmel til den påbudte aflivning af alle mink i besætninger, som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr', står der i aftalen, som Mogens Jensen har underskrevet.

Det vigtige ord er påbud, som typisk er et krav fra en myndighed.

Den anden version

Den udlægning - af et brev til minkavlerne fra Fødevarestyrelsen 6. november - strider med forklaringer fra den anden version af Mogens Jensen.

Fødevareministeren har flere gange slået fast, at der blot var tale om en 'opfordring', selvom der i brevet er deadline for aflivning af alle mink og ordet skal bruges 31 gange.

'Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger', lød det fra Mogens Jensen i et skriftligt svar til flere medier 8. november.

Mogens Jensen slog igen på tromme for at opfatte instruks om minkdrab som en opfordring på et samråd tirsdag morgen.

- Det første brev, som gik ud til minkavlerne, som jeg ikke har set, der er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at der i det brev er tale om en opfordring og ikke et påbud, sagde Mogens Jensen.

Med i redegørelse

Onsdag kommer Fødevareministeriet med en redegørelse i sagen om ulovlige minkdrab, og ministeren forventer at netop brevet til minkavlerne omtales.

- Det er noget af det, som jeg forventer den redegørelse, som kommer i morgen vil tage stilling til. Hvilken karakter havde det brev, og hvordan kunne det opfattes ude hos minkavlerne, siger Mogens Jensen på samrådet.

Taler usandt

I oppositionen mener flere partier, at Mogens Jensen taler usandt, når han forklarer, at brevet blot var en opfordring.

- Der står i aftalen meget utvetydigt, at det var et påbud, og det var det jo også klart. Begge dele kan jo ikke være korrekt, siger de konservatives fødevareordfører Per Larsen.

- Når man skriver tingene i en aftaletekst, så er det andet med en opfordring usandt, siger han.

Leder af Liberal Alliance Alex Vanopslagh ser også aftale-Mogens som den, der taler sandt.

- Der er ingen mennesker ved sine fulde fem, der tror, at det var en opfordring og ikke et påbud, siger Alex Vanopslagh

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mogens Jensen. På samrådet tirsdag morgen ville han ikke svare på et eneste spørgsmål, og Fødevareministeriet 'kigger på det'.

