Mink-skandalen: S vil kulegrave politichefs rolle

Presset stiger på rigspolitichef Thorkild Fogde i sagen om den ulovlige ordre til at aflive alle landets mink.

Socialdemokratiet mener nu, at Fogdes rolle i mink-skandalen skal være en del af en uvildig undersøgelse.

Det oplyser justitsminister, Nick Hækkerup (S).

- Skal Rigspolitiets ageren og Thorkild Fogdes viden om det her være en del af den undersøgelse, Folketinget taler om?

- Det er Folketinget, der planlægger, hvilken undersøgelse de vil have, men det vil undre mig meget, hvis Folketinget ikke synes, det her vil være interessant.

- Synes du, at det skal være en del af en undersøgelse?

- Folketinget arbejder med, hvordan den undersøgelse skal se ud. Men Socialdemokratiet synes, at det ville være en naturlig del af en sådan undersøgelse, siger Nick Hækkerup.

Utilfredsstillende

Thorkild Fogde har de seneste dage været under beskydning, efter at en redegørelse af mink-forløbet er kommet for en dag.

Det er således kommet frem, at Thorkild Fogde var orienteret om, at beslutningen om at aflive alle dansk mink var ulovlig, da politiet begyndte at hjælpe med aflivningen.

Nick Hækkerup understreger, at han stadig har tillid til Thorkild Fogde på trods af dette.

- Jeg er stensikker på, at det her forhold også vil indgå i den undersøgelse, som kommer til at finde sted.

- Det er klart, at det her er utilfredsstillende. Det er klart, at der skal samles op på det og tages læring af det, siger Nick Hækkerup.

Beslutningen var truffet

Sagen tager sit udspring 5. november om morgenen. Her deltager rigspolitichef Thorkild Fogde i et videomøde med medlemmer af den Nationale Operative Stab, NOST.

På samme møde oplyser Fødevarestyrelsen - ifølge redegørelsen - at det ikke vil være lovligt at aflive alle mink uden en lovændring.

Samme eftermiddag ringer Justitsministeriet til Rigspolitiet og bekræfter denne melding.

Ikke desto mindre går politiet 6. november i gang med at ringe rundt til minkavlere med beskeden om, at alle mink skal aflives.

I den forbindelse bliver betjentene instrueret i, at hvis en minkavler siger nej, så skal de have besked på, at beslutningen var truffet, og at 'myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel'.

Rigspolitichef Thorkild Fogde afviser, at han personligt har set eller godkendt instruktionen til betjentene.

'Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det. Det er sædvanlig praksis i en organisation af Rigspolitiets størrelse', skriver han i en pressemeddelelse.