Minkavlerne får hvad de peger på

18.800.000.000 kroner. En fair erstatning, lyder det fra minkavlerne her til aften.

Med en statslig udskrivning på et sted imellem 15 og næsten 19 milliarder kroner bør de danske minkavlere være glade.

Minkavler-formanden udtrykker da også afmålt begejstring i Landbrugsavisen her til aften.

- Det lyder nogenlunde fair, siger han.

- Det er det, skindene reelt har kostet de sidste 10 år. Nu skal vi som sagt lige have gennemgået det hele, siger Tage Pedersen til fagmediet.

I december kunne Finans på baggrund af forhandlingsdokumenter afsløre, at en aftale gik i retning af et erstatsningsbeløb på et sted imellem 11 og 13 milliarder kroner.

Men det var ikke nok, sagde minavlernes formand, Tage Pedersen, ved den lejlighed.

Han ville dog ikke sætte tal på sit krav. Så det hjalp erhvervsmediet ham med.

Finans kom på baggrund af hans krav frem til, at 20 milliarder kroner skulle kunne stille avlerne tilfredse.

Og som sagt så næsten gjort.

Aftenens aftale kan løbe op i små 19 milliarder kroner for skatteborgerne, når alle udgifter er betalt.

Læs mere om aften herunder

Blev du snydt, Ellemann?

Aftale på plads - milliarder til minkavlere