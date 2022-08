Minksagen afgjort: Advarsel til Barbara

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har afsluttet deres vurdering af minksagen. Barbara Bertelsen slipper med en advarsel for sine tjenesteforseelser

Barbara Bertelsen slipper med en advarsel for sin rolle i sagen om nedslagtningen af alle mink.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'Statsministeren har d.d. truffet afgørelse i personalesagen om Statsministeriets departementschef som opfølgning på Minkkommissionens beretning. Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.



Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har på baggrund af en konkret vurdering af sagen indstillet til, at departementschefen i Statsministeriet tildeles en advarsel. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis.



Statsministeren har fulgt indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.'

Departementschef Barbara Bertelsen har derfor fået en advarsel. For Barbara Bertelsen vil der ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser, skriver Statsministeriet

Slipper

Dermed er der ikke lagt op til værre konsekvenser for departmenetschefen, der blev kritiseret for 'tjenesteforseelser af en sådan grovhed', at det offentlige burde søge hende draget til ansvar.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har siden 30. juni arbejdet på rådgivning til Statsministeriet, Justitsministeriet og Fødevareministeriet om, hvad der skal ske ansættelsesretligt med de 10 embedsmænd, der har fået voldsom kritik for deres rolle i sagen om minkerhvervets nedlukning i Danmark.

De øvrige ni embedsmænds skæbne er endnu uvis.