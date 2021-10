Minkskandalen: Rigspolitiet får hård kritik for actioncard

En advokatundersøgelse, der har undersøgt myndighedernes brug af actioncardet i forbindelse med aflivningen af alle landets mink, giver Rigspolitiet hård kritik.

Det fremgår af undersøgelsen, der netop er blevet præsenteret for Folketinget.

Claus Guldager, der er advokat, konkluderer i undersøgelsen, at der er blevet begået fejl, da politiet tilbage i november, efter regeringen beordrede minkene aflivet, brugte actioncardet til at kontakte de danske minkavlere.

Her kalder han den faktiske brug af kortet for 'beklagelig og dårlig kommunikation', ligesom han vurdere, at der er tale om, at myndighederne har givet vildledende oplysninger. Det må 'konkret må betegnes som en fejl' skriver han.

Claus Guldager fastslår også, at 'der er sket forsømmelse' i og med at politiet ikke har overholdt sine egne retningslinjer for kontrol.

Peger ikke på ledelsen

Undersøgelsen konkluderer også at der er grundlag for at undersøge nærmere, hvis der præcist havde ansvar for at udstikke ordren om at udarbejde actioncardet.

Advokaten har har ikke kunne konkludere, at det er fra politiets øverste ledelse, der står bag.

'Der er ikke holdepunkter for at antage, at personer i politiets øverste ledelse, og heller ikke i ledelseslaget derunder, har instrueret nogen om at udarbejde et actioncard, og ledelsen har heller ikke i øvrigt været involveret i processen med formulering af actioncardet,' står der i undersøgelsen.

'Det urigtige indhold skyldes i første omgang fejl, der er begået af en medarbejder på underordnet niveau,' står der.

Derefter er kortet så ikke blevet kvalitetssikret eller godkendt, og det er deri, forsømmelsen skal findes.

Upræcise svar til Folketinget

Claus Guldager vurderer ikke, at der er blevet afgivet urigtige oplysninger over for Folketinget i forbindelse med eksempelvis samråd i sagen.

Han mener dog, at svarene har været upræcise og ikke fyldestgørende.

Derudover undrer han sig over, at der ikke har 'været vilje til at kaste klarere lys over forløbet', når man tænker på alvorligheden af sagen.

Minkskandalen: Rigspolitiet får hård kritik for actioncard Ekstra Bladet talte i november med minkavler Dion Hjørringgaard, da han var i gang med at aflive de sidste af sine 13.000 mink

Har beklaget

Da det kom frem, at actioncardet, der blev brugt til at overtale minkejere til at sige ja til hjælp med at slå deres minkbestande ned, beklagede Claus Oxfeldt, der dengang var formand for Politiforbundet.

- Det må bare ikke ske. Det er ganske forfærdeligt, for man skal have 100 procent tillid til politiet. Vi skal ikke være med til noget, der er grundlovsstridigt, sagde han dengang.

I kortet stod der blandt andet, at minkavlere, der ikke ville slå bestanden ned, skulle have denne besked:

'Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirkning vil derfor betyde, at du ikke for mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?' som Ekstra Bladet beskrev i november.