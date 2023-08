Missilangreb på Zaporizjzja dræber tre mennesker

To mennesker er blevet dræbt og syv er såret i, hvad der tilsyneladende er et russisk missilangreb på den ukrainske by Zaporizjzja onsdag.

Det oplyser ukrainske embedsfolk.

En journalist fra Reuters, der er i byen, har set redningsfolk løfte et lig, putte det på en båre og pakke det ind i en sort ligpose.

Redningsarbejdere gennemgår murbrokker, mens en ambulance holder nær nogle beskadigede bygning.

- Vi venter på, om de finder nogen under murbrokker, siger lægen Vjatjeslav, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

Ukrainske embedsfolk oplyste tidligere, at tre personer var døde i angrebet.

- Lykkeligvis blev en person genoplivet. Lægerne blev assisteret af politiets paramedicinere på stedet, siger indenrigsminister Ihor Klymenko på beskedtjenesten Telegram.

Byrådssekretær i Zaporizjzja Anatolij Kurtjev sagde tidligere, at Rusland havde ramt en beboelsesejendom i byen. Ifølge ham blev vinduerne sprængt ud i flere bygninger.

En video, der er blevet delt at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, stiger røg fra en brand og slemt beskadigede bygninger ved siden af en kirke.

Andrij Jermak, der er chef for Ukraines præsidentadministration, har delt et billede, der viser, at kirken ligger tæt på beboelsesejendomme.