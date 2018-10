Mistænkt for svindel for 111 millioner: Brugte Danske Bank

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Mindst 111 millioner af kroner, som skulle gå til nogle af landets mest udsatte, er i følge politiets sigtelse fra 2002 til 2018 systematisk blevet overført til private konti tilhørende en 64-årig ansat i Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet.

Nu afslører fortrolige dokumenter fra Børne- og Socialministeriet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at den 64-årig kvinde brugte Danske Bank til at overføre pengene. I dokumenterne fremgår det:

'I forbindelse med en intern kontrol blev styrelsen således opmærksom på, at der var udbetalt større beløb til en konto, som efter Danske Banks oplysninger tilhører en privatperson. Socialstyrelsen rekvirerede på den baggrund bankbilag og logfiler med henblik på at identificere både transaktionerne og den medarbejder, der har gennemført dem.

'Mandag den 24. september 2018 modtog styrelsen en logfil, som viste, hvem der havde foretaget transaktionerne, hvilket yderligere underbyggede, at den pågældende medarbejder uberettiget havde tilegnet sig et millionbeløb. Efterfølgende har det vist sig, at den konto, som pengene var udbetalt til, tilhører den pågældende medarbejder, og at medarbejderen også har overført penge til andre egne konti'.

Og det kan vise sig at blive særdeles problematisk for Danske Bank, der i forvejen er blandet ind i en historisk skandale om hvidvask.

Det vurderer den uvildige hvidvask-ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft.

– Der er slet ingen tvivl om, at banken skal reagere, hvis en statslig ansat pludselig begynder at modtage så betydelige pengebeløb, for der er tale om usædvanlige, mistænkelige transaktioner, som banken hurtigt skal undersøge – da især, hvis beløbene overføres fra hendes egen arbejdsgiver, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør for Revisorjura.dk og ekspert i hvidvask.

Banken skal reagere

Finanstilsynets hvidvask-chef, Stig Nielsen, er enig.

– Med forbehold for at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder, så vil en bank naturligvis skulle reagere, hvis en almindelig lønmodtager modtager beløb i den størrelsesorden på sin konto, siger han. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

FAKTA: Det ved vi om mistænkt svindel i Socialstyrelsen Tirsdag fortæller Børne- og Socialministeriet, at man har afdækket potentiel svindel for 111 millioner kroner. Penge, der skulle været gået til udsatte grupper. Læs her, hvad der er oplyst om mistanken: Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har i flere uger arbejder med at afdække omfanget af sagen sammen med eksterne eksperter.



Undersøgelserne viser umiddelbart, at en betroet medarbejder via "uberettiget tilegnelse" har svindlet for 111 millioner kroner i perioden 2002 til 2018.



Pengene er taget fra blandt andet SATS-puljemidler, der er øremærket til udsatte grupper.



En medarbejder er politianmeldt, bortvist og ministeriet har begæret hende konkurs.



Bagmandspolitiet har efterlyst en 64-årig kvinde internationalt. Hun er mistænkt for at have svindlet for "over 100 millioner kroner" fra 2002 til 2018.



Der er angiveligt blevet svindlet hvert år i perioden - men for skiftende beløb. Samlet er underslæbet sket via 274 udbetalinger til egen konto.



Kvinden var ikke at finde på arbejdspladsen, da myndighederne forsøgte at få fat i hende.



Kvinden beskrives som værende en medarbejder i Socialstyrelsen. Den 64-årige havde været ansat i omkring 40 år, arbejder i Tilskudsadministrationen og bliver betegnet som "superbruger".



Bagmandspolitiet beskriver den mistænkte svindel som "disciplineret og systematisk".



Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler øremærket til udsatte grupper direkte til sig selv.



Det er endnu ikke afdækket, om kvinden har arbejdet alene.



Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har oplyst Folketinget og igangsat flere undersøgelser for at finde ud af, hvordan svindlen kunne foregå, og hvordan lignende svindel kan undgås.



Der er startet en strafferetlig efterforskning, et civilt søgsmål, en ekstern undersøgelse af omfang og metode, en ekstern undersøgelse af ansvar og en intern undersøgelse i Socialstyrelsen, der skal sørge for, at lignende svindel ikke kan ske igen.



Ministeren blev første gang orienteret 24. september og orienterede Folketinget første gang 30. september, hvor det første skøn for omfanget lå klar. Kilder: Børne- og Socialministeriet, SØIK, TV2 Fyn. Vis mere Luk

Hos Danske Bank ønsker pressechef Kenni Leth ikke at kommentere den konkrete sag.

– Vi indberetter transaktioner, som er mistænkelige, til myndighederne. Alene sidste år foretog vi 9887 indberetninger til myndighedernes videre efterforskning. Men vi må imidlertid ikke oplyse, hvilke transaktioner vi indberetter eller historisk har indberettet til myndighederne, skriver Kenni Leth i en mail til Ekstra Bladet.

Om den lange periode, som transaktionerne er foretaget over, siger pressechefen:

– Vi kan og må ikke kommentere den konkrete sag. Vores ansvar er at identificere transaktioner, der kan virke mistænkelige, og at indberette dem til myndighederne, der foretager den videre efterforskning.

Den mistænkte blev bortvist fra ministeriet 26. september og er nu internationalt efterlyst. Sagen efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som bagmandspolitiet.

Ekstra Bladet er bekendt med den mistænktes identitet og har forgæves forsøgt at komme i kontakt med vedkommende via hendes bopæl og per telefon.

