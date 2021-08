Mistanke om luksus-liv: - Forsøgte at få Bjerregaard i tale

Viceborgmester Susanne Eilersen (DF) i Fredericia forsøgte forgæves at få eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) til at se nærmere på havneselskabet. Nu er luksusbilag kommet frem

Den skandaleramte eksborgmester Jacob Bjerregaard parkerede ønsker om indsigt i havnens økonomi.

Det oplyser 1. viceborgmester i Fredericia, Susanne Eilersen (DF), efter nye bilag vækker mistanke om luksusliv i havneselskabet, mens den tidligere borgmester var næstformand.

- Jeg har ved flere lejligheder forsøgt at få borgmester Jacob Bjerregaard i tale, om byrådets manglende indblik i ADP’s gøren og laden, både bilateralt og via mail, siger Susanne Eilersen.

Et enigt byråd i Fredericia Kommune kræver en ny advokatundersøgelse af forholdene i det store kommunalt ejede havneselskab, ADP.

Et af viceborgmesterens forsøg på at se nærmere på havnen fra 2020 kan læses herunder.

Jacob Bjerregaard svarede positivt, men det blev alligevel aldrig til noget ifølge Susanne Eilersen.

Whistleblower med bilag

En whistleblower har ifølge Ekstra Bladets oplysninger fremlagt nogle meget bekymrende bilag fra det lokale havneselskab, som er ejet af skatteborgerne.

Bilagene viser tilsyneladende et 'luksusliv i havnen' på selskabets regning.

Fredericiaavisen.dk har fået adgang til bilagene. De afslører 'dyre middage, rejser med ægtefæller, slagterregninger, luksusarrangementer, billetter til koncerter, Linje 3-show, teaterforestillinger og mange andre frynsegoder'.

- Det er endnu for tidligt at konkludere noget i denne sag, men for mig at se, tyder det på at der har været en usund kultur i forhold til repræsentationsudgifterne, fortæller 1. viceborgmesteren.

Den nu tidligere borgmester Jacob Bjerregaard Jørgensen (S). Foto: Ritzau Scanpix

En central kilde fra byrådet oplyser til Ekstra Bladet, at ADP blandt andet har betalt store regninger i forbindelse med VM i håndbold og ishockey i Herning.

Torsdag aften i sidste uge blev gruppeformændene i Fredericias byråd hasteindkaldt af kommunaldirektøren i den skandaleramte kommune.

Under mødet torsdag aften blev gruppeformændene underrettet om bilag med 'mærkelige posteringer'. Partiernes gruppeformænd besluttede derfor, at byrådet skulle samles allerede næste dag.

Eks-borgmesters søster inhabil

De besluttede også - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - at tidligere S-borgmester Jacob Bjerregaards søster, Susanne Bjerregaard Mørck (S), som også sidder i byrådet, var inhabil.

Det skyldes angiveligt, at en del af sagen vedrører den tidligere borgmesters periode som næstformand i selskabet, hvor han hjalp sin kone til et topjob.

Den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard har været genstand for en lang række skandaler i Fredericia gennem det sidste år. Få overblikket her

Venstres medlem af ADP's bestyrelse Christian Jørgensen siden april 2016 blev også 'dømt' inhabil. Derfor skulle ingen af de to møde op til fredagens byrådsmøde.

På mødet fredag vedtog et enstemmigt byråd, at kommunen kræver en uvildig advokatredegørelse om havneselskabet - og at det er advokatfirmaet Horten, som skal lave kulegravningen. Horten er tidligere - i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer - nået frem til, at tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe kan have haft en privat relation, som gør dem strafbart inhabile.

Nøglefigurer klapper i

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt, at få en kommentar fra ADP's formand, Erik Jørgen Østergaard, tidligere borgmester Jacob Bjerregaard samt direktør Rune Dalgaard Rasmussen. Bestyrelsesmedlem Christian Jørgensen har heller ingen kommentarer.

(Artiklen fortsætter under boksen)

Kommunen afviste uregelmæssigheder Allerede i marts måned i år stillede Ekstra Bladet flere spørgsmål om mulige uregelmæssigheder i havneselskabet. En måned senere afviste kommunen, at den havde kendskab til noget minder, om det som nu har fået byrådet til at kræve en ny advokatredegørelse. *Kommunen er hovedaktionær i havne-selskabet ADP. Er der efter 1. januar 2014 konstateret økonomiske uregelmæssigheder, misbrug af betroede midler, overforbrug, ulovlige fejlkonteringer mv. i ADP? Svar: Nej ikke kommunen bekendt. *Har personer i Fredericia Kommunes nuværende eller tidligere ledelse kendskab til forhold omfattet af ovenstående spørgsmål? Svar: Kommunen har ikke kunne identificere en sådan viden. Er der lavet aftaler/tavshedsklausuler med nuværende eller tidligere personer i ADP’s ledelse (direktion, bestyrelse mv), som afskærer offentligheden fra at få indsigt i eventuelle forhold omfattet af ovenstående spørgsmål? Svar: Fredericia Kommune har ingen oplysninger herom og må henvise dig til eventuelt at rette henvendelse til ADP A/S herom. ADP har dog ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Heller ikke i dag.

Udviklingen sker i forlængelse af Ekstra Bladets research og mange afsløringer. Første artikel blev publiceret i december - og siden er blandt andre den daværende bykonge Jacob Bjerregaard (S), kommunaldirektøren Annemarie Zacho-Broe og økonomichef Tommy Abildgaard fortid på rådhuset i garnisonsbyen.