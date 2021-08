Mistanke om luksus-liv: Ny advokat-undersøgelse i Fredericia

Et enigt byråd i Fredericia Kommune kræver en ny advokatundersøgelse af forholdene i det store kommunalt ejede havneselskab, ADP. Mistanken går på luksuriøse bilag.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Torsdag aften i sidste uge blev gruppeformændene i Fredericias byråd hasteindkaldt af kommunaldirektøren i den skandaleramte kommune.

Whistleblower med bilag

En whistleblower har ifølge Ekstra Bladets oplysninger fremlagt nogle meget bekymrende bilag fra det lokale havneselskab, som er ejet af skatteborgerne.

Bilagene viser tilsyneladende et 'luksusliv i havnen' på selskabets regning.

Ekstra Bladet erfarer, at bilagene rejser mistanke om rejser, privilegier og private udgifter betalt af havneseselskabet.

Under mødet torsdag aften blev gruppeformændene underrettet om bilag med 'mærkelige posteringer'. Partiernes gruppeformænd besluttede torsdag aften, at byrådet skulle samles allerede næste dag.

Eks-borgmesters søster inhabil

De besluttede også - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - at tidligere S-borgmester Jacob Bjerregaards søster, Susanne Bjerregaard Mørck (S), som også sidder i byrådet, var inhabil.

Det skyldes angiveligt, at en del af sagen vedrører den tidligere borgmesters periode som næstformand i selskabet, hvor han hjalp sin kone til et topjob.

Den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard har været genstand for en lang række skandaler i Fredericia gennem det sidste år. Få overblikket her

Venstres medlem af ADP's bestyrelse Christian Jørgensen erklæres også inhabil. Derfor skulle ingen af dem møde op til fredagens byrådsmøde.

På mødet fredag vedtog et enstemmigt byråd, at kommunen kræver en uvildig advokatredegørelse for havneselskabet.

Troværdige anklager

ADP foretrækker dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger at lave en intern undersøgelse, hvilket har fået kommunen til at true med en ekstra-ordinær generalforsamling, erfarer Ekstra Bladet.

Til Ekstra Bladet oplyser medlem af økonomiudvalget, Cecilie Roed Schultz (EL), at hun ikke selv har set de omtalte bilag.

- Men er der noget, jeg har lært, af borgmester-sagen, så er det, at jeg har pligt til at handle – også selv om det er på rygter. Det har været vigtigt for mig, at jeg handlede med det samme, jeg blev bekendt med disse anklager, siger Cecilie Roed Schultz.

- Jeg vil ikke drage konklusioner, før jeg har set den redegørelse vi har bestilt, men jeg har indtryk af, at vi står med meget troværdige og meget alvorlige anklager, siger hun til Ekstra Bladet.

Ingen aktindsigt

Hun frygter, at 'udredningen af hele denne skandale' bliver besværliggjort af, at hverken pressen, borgere eller andre har mulighed for at får aktindsigt i ADP.

- Så sent som sidste byrådsmøde (d. 28. juni) stillede Enhedslisten forslag om, at vi skulle fjerne denne helt særlige beskyttelse af ADP, som forhindrer aktindsigt i virksomheden. Desværre var Enhedslisten det eneste parti der stemte for vores forslag, forklarer hun.

- Jeg har også i sidste uge rejst min bekymring for, at byrådet ikke har mulighed for at føre kontrol med ADP. Eksempelvis ved, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke må videregive informationer og viden fra ADPs bestyrelsesmøder til resten af byrådet, siger hun.

Nøglefigurer klapper i

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt, at få en kommentar fra ADP's formand, Erik Jørgen Østergaard, næstformand og borgmester i Fredericia, Steen Wrist (S) samt direktør Rune Dalgaard Rasmussen. Bestyrelsesmedlem Christian Jørgensen har heller ingen kommentarer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den nye kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal - og viceborgmester Susanne Eilersen (DF).