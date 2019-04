Mistanke om regnskabsrod: Anmelder Elbæk

Transaktioner i Uffe Elbæks Alternativet for mere end 100.000 kr. får tidligere kasserer i partiet til at gå til myndighederne

En mistanke om uregelmæssigheder i regnskaberne for Alternativets folketingsgruppe bliver nu en sag for myndighederne.

Bag anmeldelsen til Folketingets øverste instans, Præsidiet, står den nylig afgåede kasserer i partiet, Theis Krarup Hansen.

– Der er en problemstilling omkring rod i økonomien. Der er blevet udvekslet beløb mellem landsorganisationen og Alternativets folketingsgruppe på Christiansborg. Det er ret nemt at se, at der ryger penge fra landsorganisationen til Christiansborg, men jeg har ikke kunnet få indblik i, hvad der så sker med dem derfra.

– Det burde være den letteste sag i verden, at folketingsgruppen forklarede, hvordan disse midler indgik i den øvrige økonomi. Men den forklaring har jeg ikke fået, siger Theis Krarup Hansen til Ekstra Bladet.

Cigarkasse-regnskaber

Han forklarer, at han har valgt at gå til Præsidiet, fordi han som kasserer ikke har kunnet få afkræftet mistanken om, at midlerne er brugt i strid med reglerne.

– Hvad går din mistanke på?

–Worst case kunne være cigarkasse-regnskaber og den slags ting. Det kunne handle om, at personer tilknyttet folketingsgruppen laver noget arbejde for landsorganisationen – landsorganisationen betaler for dette, men disse penge ender ikke i den kasse, som de burde ende i, men bliver i stedet brugt til andre ting. Dermed har man brugt penge, der ellers skulle være gået til parlamentarisk arbejde, til noget andet.

Theis Krarup Hansen vurderer, at de midler, han ikke har kunnet få en redegørelse for, løber op i mere end 100.000 kr.

– Der har kørt historier i organisationen om regninger, hvor man ikke kunne forstå, hvordan de var blevet dækket. Og hvordan der pludselig var blevet råd til forskellige ting. Jeg har ikke kunnet få dette afklaret i de offentlig tilgængelige regnskaber, og jeg har ikke kunnet få oplysninger om, hvor disse midler kommer fra, siger han.

Ingen forståelse

Theis Krarup Hansen oplyste 29. marts på Facebook, at han med øjeblikkelig virkning havde meldt sig ud af Alternativet og samtidig trådte ud af partiets hovedbestyrelse.

Ved samme lejlighed rettede han en hård kritik mod partiets politiske ledelse.

’Jeg kan ikke længere stå inde for at bidrage til et projekt, der politisk ledes af folk, der udviser en fuldstændig mangel af forståelse for, hvor organisationen er i dag, tilsyneladende reelt sætter egne behov over Alternativets og fremtidens, og som udviser en eklatant mangel integritet og/eller kompetencer,’ skrev Theis Krarup Hansen på Facebook.

Theis Krarup Hansen.

Eks-kasserer: Jeg har svært ved at se, hvad jeg skulle være bitter over

Få dage efter, at Theis Krarup Hansen havde meldt sig ud af Alternativet, blev der rundsendt en intern mail i partiet, som adresserede eks-kassererens anklager om regnskabsrod.

’Theis’ regnskabsmæssige bekymringer er ikke nye. Han har derimod ikke taget imod hverken tilbud fra LS (landssekretariatet, red.) eller sekretariatsledelsen på Christiansborg om en gennemgang af sine bekymringer, hvorfor vi hverken ved, hvad de nærmere går ud på, eller om der er noget, vi skal reagere på. Hvad der imidlertid er vigtigt at sige er, at vores regnskaber både er godkendt af vores egen eksterne revisor og af statsrevisorerne. Vores eksterne revisor er netop ved at gennemgå dem igen,’ lyder det i mailen fra partiets forperson og næstforperson, som Jyllands-Posten har gengivet.

Over for Ekstra Bladet afviser Theis Krarup Hansen imidlertid kategorisk, at han ikke har taget imod tilbuddet om en gennemgang af sine bekymringer.

– Jeg har ikke fået nogen konkrete tilbud om en gennemgang af det her. Jeg har informeret hovedbestyrelsen, og jeg har informeret den konstituerede sekretariatsleder. De eneste, jeg ikke har snakket med, er Christiansborg, fordi de gjorde det klart, at de nok skulle tage sig af det.

– Er der tale om, at det bare er dig, der er bitter?

– Jeg har svært ved at se, hvad jeg skulle være bitter over. Det her handler om ordentlighed. Jeg skal ikke have et regnskab med potentielle problemer hængende bag ved mig. Hvis det efterfølgende viser sig, at der var alvorlige problemer – og der går som sagt rygter i organisationen – så har jeg været med til at dække over det, hvis jeg ikke var gået til myndighederne, siger Theis Krarup Hansen.

Alternativet: Vi har levet op til alle vores forpligtelser

Det er Alternativets sekretariatschef på Christiansborg, Lykke Jensen, der svarer på kritikken fra Theis Krarup Hansen.

I modsætning til, hvad eks-kassereren påpeger, siger hun, at partiet har forsøgt at give ham en forklaring.

’Vi har givet ham en gennemgang, der skulle svare på hans spørgsmål. Den mente han ikke var tilfredsstillende, hvorfor vi gav ham en stående invitation til endnu en gennemgang,’ lyder det i en skriftlig kommentar.

Derudover påpeger Lykke Jensen:

’Vi kan kun sige, at vores regnskaber er sat op af ekstern bogholder, godkendt af ekstern statsautoriseret revisor uden anmærkninger og ligeledes godkendt af Folketingets Præsidium og Folketingets økonomikontor. Vi har levet op til alle vores forpligtelser, og alle regnskaber ligger offentligt tilgængeligt.’

Forelagt Alternativets forklaring har Theis Krarup Hansen følgende reaktion:

– Revisorerne godkender de oplysninger, de får, men spørgsmålet er, om revisorerne har fået alle de relevante oplysninger. En indtægt, der ikke er bogført, vil jo ikke fremgå af regnskabet.

Ballade i Alternativet: Det er Uffes personlige projekt

Alternativets top har været i massivt stormvejr på det seneste.

Næstforperson og medlem af hovedbestyrelsen Vilhelm Stamp Nordahl Møller har forladt partiet for få uger siden.

På vej ud leverede han et hårdt angreb på Uffe Elbæk:

– Jeg oplevede desværre, at det pludselig mest af alt lignede et personligt projekt for Uffe Elbæk, og jeg er blevet alvorligt i tvivl om, hvorvidt han nogensinde har taget værdierne og medlemsdemokratiet alvorligt, sagde Vilhelm Stamp Nordahl Møller til Jyllands-Posten.

Krænkelsessag

Tidligere på året har partiledelsen desuden fået voldsom kritik for dens ageren i en krænkelsessag.

Anklagen kom fra Mathilde Boesen, en anden tidligere næstforperson i partiet. I Jyllands-Posten fortalte hun om sagen, hvor hun følte sig seksuelt krænket af en ældre medarbejder i partiet.

– Selve håndteringen føltes som endnu et svigt, sagde hun til avisen.

Boesen kunne berette om et forløb, hvor den anklagede medarbejder blev fyret, men pludselig genansat. Hvor den politiske ledelse ikke drøftede sagen med hende selv, og hvor hun til sidst følte sig taget ’som gidsel i et internt magtspil’, da en del af hendes sag blev lækket til medierne i efteråret 2017.