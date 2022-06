Mistillid til minister kan få svensk regering til at gå af

Der er optræk til stor politisk uro i Sverige.

Flere partier vil vælte justits- og indenrigsminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna ved en mistillidsafstemning.

Sker det, går hele regeringen af. Det siger den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, torsdag.

- I Sverige har vi kollektiv beslutningstagen i regeringen. Hvis man afsætter en minister på grund af politiske beslutninger, så afsætter man naturligvis hele regeringen. Det er en selvfølgelighed, siger hun.

Hun er stærkt utilfreds med partierne, som vil skille sig af med justits- og indenrigsministeren.

- Vi befinder os nu tre måneder før et ordinært valg, og der pågår en krig i vores direkte nærområde. Vi befinder os et meget følsomt sted for vores Nato-ansøgning.

- Det er fuldstændig uansvarligt. Det er uhørt, siger hun på et pressemøde.

Det er Sverigedemokraterna, som har fremsat ønsket om en mistillidsafstemning. Og Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna vil stemme for at fjerne Morgan Johansson fra posten.

Det er umiddelbart ikke nok. Det kræver også støtte fra Centerpartiet, som endnu ikke har taget stilling til sagen.

Partierne mener, at ministeren har løjet, og at han har svigtet på kriminalområdet.

- Vi er kommet til et punkt, hvor den klart vigtigste kriminalpolitiske opgave er at førtidspensionere Morgan Johansson, siger Sverigedemokraternas gruppeleder, Henrik Vinge.

Mistillidsafstemningen finder sted tirsdag klokken 12. Hvis der skal erklæres mistillid til en minister i Riksdagen, det svenske parlament, kræver det, at mindst halvdelen af de 349 medlemmer stemmer for.

De fire partier, som har meddelt, at de vil stemme for, har tilsammen 174 pladser. Dermed mangler de mindst et medlem mere, der stemmer for, hvis de skal lykkes med at få afsat ministeren.