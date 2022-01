Misvisende tal: Afviser kæmpe fejl

Mette Frederiksen afviser, at myndighederne har begået en kæmpe fejl ved at bruge alt for høje tal over antallet af corona-indlagte. Hun vil heller ikke beklage

I månedsvis har regeringen brugt antallet af corona-indlagte som et af hovedargumenterne for at lukke samfundet ned.

Men Ekstra Bladet har ved flere lejligheder beskrevet, hvordan der er blevet brugt misvisende tal, og SSI har senere slået fast, at omkring hver fjerde corona-indlagte er indlagt med en helt anden diagnose som hoveddiagnose.

Mette Frederiksen afviser dog, at der er tale om en kæmpe fejll. Det gør hun i et interview med Ekstra Bladets Brian Weichardt.

- Jeg synes, at det er rigtig godt, at myndighederne gør rede for, hvor mange der er indlagt alvorligt. De oplysninger får man hver dag, og det er også, at vi nu får sagt, hvor mange der bliver indlagt, fordi de få corona, og hvor mange der bliver smittede på sygehuset.

- Men at sige, at myndighederne har begået en kæmpe fejl, og der er noget, der skal beklages. Det mener jeg ikke, siger hun til Ekstra Bladet.

Du kan læse hele interviewet om de misvisende corona-tal herunder:

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan tallene er blevet kaldt misvisende og et barnagtigt svigt.