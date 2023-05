Moderaterne-profil i total TukTuk-tavshed

Uheldigvis var Moderaternes Nanna W. Gotfredsen lige på telefonen, da hun ankom til Moderaternes gruppemøde tirsdag formiddag på Christiansborg.

Derfor kunne hun ikke svare på spørgsmål fra Ekstra Bladet om hendes spegede køb af en TukTuk for penge, der skulle være gået til retshjælp til udsatte i foreningen Gadejuristen.

Ekstra Bladet var troppet op, da Nanna W. Gotfredsen ikke har svaret på hverken mails eller opkald siden mandag.

Endnu mere pokkers uheldigt var det derfor, at Nanna W. Gotfredsen igen desværre lige var på telefonen - og altså ikke kunne svare på spørgsmål - da gruppemødet sluttede to timer senere.

Parkeret på Bornholm

Det var som daglig leder for Gadejuristen - en forening hun selv har stiftet - at Nanna W. Gotfredsen i januar 2020 brugte næsten 90.000 kroner af foreningens penge på at købe en TukTuk, hvilket Radio4 har beskrevet.

Med en solid omgang ekstraudstyr sneg prisen på TukTuk'en sig op på 88.678 kroner, viser fakturaen, som Radio4 og Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Annonce:

Den skulle blandt andet bruges til Folkemødet og blev derfor fragtet til Bornholm. Men selvom Folkemødet blev aflyst, kom den stadig i brug på solskinsøen.

- Så så man lige mig køre ræs i en Piaggio på kæmpestranden i Allinge, skrev Nanna W. Gotfredsen på Facebook den 15. juni 2020.

Til København, hvor den ville kunne bruges i Gadejuristens arbejde, kom den ikke efterfølgende. Den blev stående på Bornholm.

På baggrund og interview kan Radio4 dokumentere, at den i stedet blev placeret hos Nanna W. Gotfredsens daværende kæreste, der var bosiddende på øen.

Først sidst i 2022 kommer TukTuk'en til København, hvor den kan bruges i Gadejuristens arbejde.

- Tuktuk’en tilhører Gadejuristen, og derfor må den ikke benyttes privat af medarbejdere og slet ikke af deres pårørende, sagde økonomiprofessor ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh til Radio4 om sagen mandag.

Annonce:

Campingvogn

Ekstra Bladet ville også gerne have spurgt til, hvorfor også en af Gadejuristens to campingvogne blev flyttet til Bornholm.

Campingvognene skulle ifølge en rapportering fra Nanna W. Gotfredsen i 2019 bruges til at give udsatte 'akut tag over hovedet' eller 'en sidste mulighed for at komme væk' fra eksempelvis trusler mod dem.

Men den ene blev altså pludseligt flyttet til Bornholm ligesom TukTuk'en, hvilket vakte undring hos revisionen i regnskabet for 2021:

- Vi er blevet oplyst om, at campingvognen anvendes på Bornholm til sikring af, at der er mulighed for overnatning under Folkemødet, som dog ikke har været afholdt i to år, skriver revisorerne.

Til Radio4 siger flere tidligere ansatte, at man undrede sig over Nanna W. Gotfredsens brug af foreningens penge generelt og i særlig grad indkøbet af TukTuk'en.

Afviser brug af offentlige midler

Alt det, ville Ekstra Bladet gerne have hørt Nanna W. Gotfredsen til. Men hun var altså desværre lige på telefonen.

Annonce:

Til gengæld tager hun til genmæle på Facebook. I et opslag skriver hun blandt andet:

'De indsigelser, der nu lyder fra nogle tidligere medarbejdere mod denne opgradering fra ladcykel til ladknallert, lød ikke dengang over dette køb, som i øvrigt er gjort for midler, som jeg i vid udstrækning selv har rejst. Der er ingen offentlige midler blandet ind i dette køb'.

Derudover mener Godfredsen, at der er tale om en ærlig fejl:

'Senere vil I måske høre om bilag og bilagshåndtering. I forhold til spørgsmål om konkret bilagshåndtering, kan jeg ikke være helt så behjælpelig, eftersom jeg ikke selv har siddet med den opgave. Den blev varetaget af Gadejuristens souschef i samarbejde med eksternt regnskabsfirma og med efterfølgende revision ved statsaut. revisor'.

'Som jeg husker det, fik vi i 2019 eller 2020 en henstilling om, at det var hensigtsmæssig regnskabspraksis fremadrettet at påføre bilagene to underskrifter. Dette blev efter min bedste overbevisning taget til efterretning og implementeret, ligesom regnskaberne er blevet godkendt, men, helt ærligt, der sker fejl alle steder og jeg er bestemt heller ikke selv fejlfri, skriver politikeren.