Moderaterne-profil involveret i anmeldelse af død mand

På trods af at medarbejderne i Gadejuristen havde advaret hende imod det, var Moderaternes Nanna W. Gotfredsen - på vegne af organisationen - helt engageret i den kendte drabssag fra Nordskoven. Og det på de dømtes side.

Det skriver Radio4 mandag morgen.

Mediet kan fortælle, at Nanna W. Gotfredsen var med i kommunikationen, da de drabsdømtes mor anmeldte den dræbte for voldtægt.

- Anmeldelsen blev fremsendt ved mail til Bornholms Politis hovedpostkasse (sikker mail). I anmeldelsens cc-felt var anført Nanna W. Godtfredsen og advokat Helle Hald.

- Sidstnævnte ønskede (moren, red.) som bistandsadvokat. Hun blev senere beskikket af Retten på Bornholm, skriver politiet til Radio4.

Engagement i sag

Ved det meget omtalte drab myrdede to brødre en tredje mand. Grundet sagens omstændigheder var der længe spekulation i et racistisk motiv.

Annonce:

Under sagen kastede Nanna W. Gotfredsen sig ind i den på de dømtes side. De mente, at den dræbte havde voldtaget deres mor, og fremførte det som motiv.

Radio4 har tidligere afdækket, hvordan Nanna W. Gotfredsen brugte Gadejuristens penge til at få lavet en ubrugelig hårstråsanalyse af moderens hår. Den skulle bevise, at hun var givet stoffer, syv måneder før den blev undersøgt.

Var advaret

Det var noget, de ansatte i Gadejuristen ikke forstod. For Gadejuristen, som Nanna W. Gotfredsen selv har stiftet, var sat i verden for at yde retshjælp til udsatte.

Derfor gik de ansatte til bestyrelsen. Det fremgår af et bekymringsbrev, de sendte, som Ekstra Bladet har set.

- Vi på kontoret vil naturligvis gerne bistå de dømte med råd og vejledning om abstinensbehandling, stofbehandling, og hvad der ellers er vores kerneopgaver.

Annonce:

- Men at optræde aktivt og opsøgende i en drabssag, mener vi er uden for kontorets virke, og på den måde, som det er sket i denne sag, mener vi også, at det kan få alvorlige konsekvenser for Gadejuristens virke, skrev de.

Ifølge Radio4 gik bestyrelsen i Gadejuristen med til, at organisationen kunne betale for hårstråsanalysen. Men at man ikke måtte bruge den til noget.

Gik ikke videre

Analysen blev dog heller aldrig del af anmeldelsen om voldtægt mod den dræbte mand, og politiet gik aldrig videre med anmeldelsen.

Nanna W. Gotfredsens egenhændige engagement i - brug af Gadejuristens midler på - drabssagen på Bornholm er kun en af flere historier om hendes virke, som Radio4 har bragt.

Mediet har tidligere kunnet fortælle om både et bizart indkøb af en tuktuk for foreningens midler og manglende kvitteringer for 100.000 kroner.

Nanna W. Gotfredsen har ingen kommentarer til sit engagement i drabssagen, siger hun til Radio4.

Mette Frederiksen afviser, at hun er i spil til en toppost i Nato. Alligevel holder hun i øjeblikket masser af møder med europæiske statsledere. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app