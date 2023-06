Moderaterne-profils organisation anklaget for misbrug

Social- og Boligstyrelsen er ved at undersøge organisationen Gadejuristen efter en anklage for 'uacceptabel brug af offentlige midler'.

Det fremgår af et svar til Danmarksdemokraternes socialordfører Susie Jessen fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Efter en række historier om Gadejuristen og Nanna W. Gotfredsens dispositioner som daglig leder, efterspurgte Danmarksdemokraten en redegørelse. I svaret skriver ministeren:

- Afslutningsvist bemærkes det, at Social- og Boligstyrelsen er i gang med at afdække en anklage mod Gadejuristen om uacceptabel brug af offentlige midler. Jeg afventer derfor resultatet af Social- og Boligstyrelsens afdækning.

Gadejuristen er en organisation, der yder retshjælp til socialt udsatte, og modtager offentlige midler.

TukTuk og Kvitteringer

Det er Radio4, der har beskrevet, hvordan Nanna W. Gotfredsen købte en dyr TukTuk for foreningens penge, der så endte med at stå hos en privat relation på Bornholm i flere år.

Det var denne TukTuk, der blev købt for foreningens midler. Foto: Facebook.

Radio4 har også afdækket, hvordan der manglede kvitteringer for 100.000 kroner, da Nanna W. Gotfredsen i 2021 blev suspenderet som daglig leder af bestyrelsen i Gadejuristen. Samt hvordan hun brugte foreningens penge på at gå ind i drabssag på Bornholm.

Det fik Susie Jessen til at spørge social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Vil ministeren indhente en redegørelse, der skal sikre, at offentlige støttemidler til organisationen Gadejuristen ikke er brugt forkert? Der henvises til Radio4’s afdækning af forvaltningen af økonomien hos Gadejuristen under Nanna W. Gotfredsens ledelse.

Retter fokus

Det har altså fået ministeren til at gå til den ansvarlige styrelse.

- Social-, Bolig og Ældreministeriets departement har på baggrund af artiklerne bragt af Radio4, bedt Social- og Boligstyrelsen redegøre for, hvordan Socialog Boligstyrelsen håndterer mistanken om uretmæssig anvendelse af offentlige tilskudsmidler.

- Social- og Boligstyrelsen lader ikke nyhedsdækning være styrende for deres tilsyn, men de er meget opmærksomme på mediedækningen i deres dialog med tilskudsmodtager med henblik på at sikre, at tilskud anvendes inden for formålet, skriver ministeren i sit svar.

Læs her om, hvordan Nanna W. Gotfredsen tappede fortrolige informationer, da hun blev suspenderet hos Gadejuristen.