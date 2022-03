Modtog dickpics af kommunalchef

Pludselig tikkede billeder af en nøgen chef i et badekar ind i indbakken hos en tilfældig familiefar. Billederne, der er sendt fra kommunalchefens egen Instagram-konto, må være sendt af hacker, mener chefen selv

- Altså, jeg kan ikke lige se, hvad problemet er?

Det var reaktionen, da Ekstra Bladet konfronterede en kommunalchef med, hvorfor hans Instagram-profil har sendt upassende beskeder og uopfordrede dickpics til en mand, han ikke kender.

Fredag aften lagde Johan Åséll, en familiefar, der er ansat i hotelbranchen, et billede ud på sin åbne Instagram-profil.

'Friday at home,' skrev han hen over et billede fra sin jacuzzi.

'Vil med dig i spa - nøgen'

Det fik tilsyneladende en mand, der er øverste chef for et stort kommunalt område i en dansk kommune, til at reagere.

Sammen med tre kysse-emojis tjekkede kommunalchefens Instagram-profil ind i Johan Åsélls indbakke.

'Vil med dig i spa - nøgen.'

Sammen med de upassende beskeder blev der også sendt tre dickpics af kommunalchefen. Johan Åséll modtog tre selfies af den nøgne kommunalchef, der bl.a. sidder i et badekar, som reaktion på Johan Åsélls opslag fra jacuzzien. På to af billederne er kommunalchefens genitalier tydeligt blottede.

'Klamt'

Johan Åséll, der ikke kender kommunalchefen, troede først, at der var nogen, 'der lavede fis med ham'.

- Det er klamt. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal modtage den slags, siger han og fortæller, at han har politianmeldt kommunalchefen.

'Kan ikke huske det'

Da Ekstra Bladet konfronterer den kommunale chef, kan han først 'ikke forstå, hvad problemet er'. Han forklarer dog derefter, at det må være hackere, der har sendt de upassende beskeder.

- Så har du sendt de billeder, men kan ikke se, hvad problemet er?

- Jeg har aldrig ... Jeg kan ikke huske, at jeg har sendt de billeder.

Han kan dog godt huske, at Johan Åséll svarede, at han kunne 'finde sig selv i B.T. og Ekstra Bladet'.

- Hvad tror du, at forklaringen er? At der er en anden, der har brugt din Instagram?

- Ja, det tror jeg.

Hacket

Kommunalchefen forklarer, at han tror, at han blev hacket i sommer, da der er flere, der har skrevet til ham om 'underlige beskeder'.

Adspurgt fortæller han dog, at han hverken har ændret sin kode på Instagram eller tænkt sig at politianmelde den hacker, der ifølge ham selv har siddet siden sommer og sendt 'underlige beskeder'.

Lidt naiv

Selvom kommunalchefen - ifølge ham selv - siden sommer har delt sin Instagram-profil med en hacker, har han hverken skiftet koden til profilen eller overvejet at lukke den. Det til trods for, at 'den anden person, der har adgang til profilen', har sendt 'underlige beskeder' til folk.

- Har du aldrig overvejet at lukke profilen eller skifte din kode?

- Nej. Altså, det kan godt være, at jeg er en lidt naiv person. Jeg tænkte bare, at det var ærgerligt i forhold til de kontakter, jeg havde. Det var det, jeg tænkte.

- Hvad tænker du om, at folk rundt om i Danmark modtager billeder af dig nøgen?

- Det synes jeg da ikke er vildt behageligt.

- Det tror jeg heller ikke, at de synes, og det er derfor, det undrer mig, at du ikke har gjort mere for at lukke hackerne ude af Instagram ...

- Ja, det kan man jo altid synes, men jeg bliver simpelthen nødt til at skulle videre nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ulovligt at sende dickpics

I Danmark er det ulovligt at sende uopfordrede dickpics. Det er det, man kalder 'digitalt blotteri'.

I 2018 gjorde Løkke-regeringen det lige så strafbart at blotte sig digitalt, som når man gør det fysisk.

Hvis du uopfordret sender billeder af dine kønsdele, kan det udløse en bøde på 5000-7000 kroner.

Der er også andre seksuelle krænkelser, man kan begå digitalt.

Deler man f.eks. et intimt billede af en person, som er under 18 år, kan det straffes som børnepornografi. Det kan udløse en bøde eller fængsel i op til to år. Grove tilfælde kan give fængselsstraf på seks år.

Det kan straffes med bøde, fængsel i seks måneder eller - i grove tilfælde - op til tre år, hvis man deler et billede af en person, som bader nøgen eller solbader topløs på stranden.