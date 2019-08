Møde i kriseramte Venstre: Elefant var i rummet

Det helt store tema i Venstre - krisen i partiet - var ikke et samtaleemne ved dagens gruppemøde på Christiansborg

Der var en elefant i rummet, da Venstre holdt gruppemøde onsdag eftermiddag på Christiansborg.

Sådan lyder beskrivelsen fra en Venstre-kilde oven på mødet i det kriseramte parti. Den voldsomme magtkamp, som for tiden buldrer derudad i Venstre, var nemlig slet ikke et samtaleemne, da folketingsmedlemmerne mødtes.

Det bekræfter flere Venstre-kilder.

Dermed sad medlemmerne i folketingsgruppen og diskuterede diverse praktiske spørgsmål, mens de gik i en stor bue uden om det store tema i partiet: At taburetterne i den grad vakler under formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

Intern kritik

Dagens gruppemøde lå således i forlængelse af, at Venstres midtjyske højborg har udtrykt mistillid til Løkke og Kristian Jensen.

Meldingen fra Midtjylland fik tirsdag tre folketingsmedlemmer på banen. Både Carsten Kissmeyer og Preben Bang Henriksen har opfordret ledelsen til at trække sig - sidstnævnte pegede samtidig på Jakob Ellemann-Jensen som en oplagt afløser på formandsposten.

Desuden har folketingsmedlemmet Jacob Jensen opfordret Løkke og Kristian Jensen til at lytte til partiets bagland.

Afventer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger stiller en række andre folketingsmedlemmer sig ligeledes særdeles kritiske over for det nuværende formandskab. Flere af disse Venstre-folk afventer dog begivenhederne på møderne i partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse fredag og lørdag, før de overvejer deres næste træk.

Allerede onsdag aften løber et andet centralt møde af stablen i Venstre-regi. Her skal kommuneformændene i Region Sjælland mødes og drøfte deres holdning til partiets ledelse. Det er i dette område af landet, at Lars Løkke er opstillet. Bl.a. derfor er resultatet af mødet imødeset med spænding.

