Mølbak tavs: Tvunget til at svare på vaccine-udmelding under høring

Var der tilstrækkelig evidens for faren ved den muterede cluster 5-virus, der 4. november fik regeringen til at lukke Nordjylland ned?

Det spørgsmål har Ekstra Bladet siden onsdag forsøgt at få Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, til at svare på.

Nedlukningen af de syv nordjyske kommuner kom fra Mølbak på baggrund af en risikovurdering af faren for den muterede minkvirus.

I sidste uge offentliggjorde seruminstituttet nemlig sin rapport om cluster 5, men den har efterfølgende fået massiv kritik fra en række danske eksperter, der ikke mener, at den kan forsvare en nedlukning af Nordjylland.

Eksperter kritiserer nedlukning: Mølbak sender bolden videre til Mette

For meget fokus

Kåre Mølbak har ikke ønsket at besvare Ekstra Bladets spørgsmål, der blandt andet lyder, om han fortsat mener, at det er nødvendigt at have restriktioner i Nordjylland, efter at han selv har udtalt, at virusvariaten 'formentlig er uddød'.

Seruminstituttets direktør var dog mandag eftermiddag nødt til at give svar på sin risikovurdering under en høring i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Her blev han også spurgt ind til sin udmelding om, at en kommende vaccine ikke ville virke. Det modsiger en liste eksperter, efter at have læst SSI's rappport.

- Man kan diskutere rigtig meget, hvor meget vægt man skulle lægge i det her eksperiment. Men vi syntes i hvert fald, at det var noget bekymrende, sagde Kåre Mølbak under høringen på Christiansborg.

Eksperter revser Mølbaks rapport: Vaccinen er IKKE i fare

Ikke et facit

Regeringen besluttede på baggrund af Mølbaks risikovurdering, at alle mink i Danmark skulle aflives for at undgå spredning med muteret coronavirus.

Kåre Mølbak understregede under høringen, at 'det var ikke sådan, at vi på baggrund af det (de foreløbige undersøgelser, red.) sagde, at så kan folk ikke vaccineres'.

- Det var derfor, vi skrev i denne risikovurdering, at 'foreløbige undersøgelser tyder på', at dette virus udviser nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer.

- Og vi skriver også, at igangværende undersøgelser vil afdække problemstillingen yderligere. Så det var på ingen måde et facit med to streger under. Men det var ét argument af flere argumenter i den samlede sagsfremstilling, sagde han.

Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark og lukke Nordjylland ned blev truffet af regeringen for snart to uger siden. Første del af den beslutning viste sig efterfølgende at være ulovlig.

Få overblikket over sagen her ...