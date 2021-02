Mørkeste corona-kommune: 'Borgmesteren sidder på hænderne'

- Borgmester Ole Bjørstorp, hvad har I gjort i kommunen for at bekæmpe coronasmitten?

- Det du kender med afstand og.

- Det er jo nationalt. Hvad har kommunen gjort?

- Vi har lavet en taskforce, som skal se på, hvad man gør i kommuner. Det er vestegnskommunerne, som vi er med i.

- Vi ligger for højt, men vi er jo en speciel kommune, også befolkningssammensætning, så der er ikke noget mærkeligt i det.

- Men I er kommunen med flest smittede indbyggere per. 100.000. Hvad gør I så for at komme smitten til livs?

- Vi har for nyligt holdt møder med både tyrkerne og pakistanerne for at se, hvad vi kunne gøre bedre.

- Hvad har møderne mundet ud i af konkrete tiltag?

- Det har blandt andet været noget rengøring, som de har problemer med, som kommunen har lovet at hjælpe med.

- Kommer det for sent?

- Nej, der har været gang i noget hele tiden, og vi nedsætter en helt lokal taskforce mandag i den kommende uge.

- Vi har haft masser af møder med boligforeningerne, især de etniske grupper, men jeg tager gerne et møde til.

- I november sidste år sagde du, I havde gjort meget og holdt møder med boligforeninger. Havde I det?

- Vi har møder med boligorganisationer, men det korte og det lange er, at vi tager gerne et møde til.

- Vi skal have smitten ned, og det arbejder vi på.

- Du har sagt, at det er vanvittigt at sende de mindste skolebørn i Ishøj hjem igen. Skal man ikke gøre, hvad man kan, for at få smitten ned i kommunen med flest smittede i landet?

- Det mener jeg også, vi har gjort.

- Men er en af tiltagene ikke at holde de mindste skolebørn hjemme?

- Nej, det mener jeg er forkert. Der er ingen smitte. Det er de voksne, der spreder smitten. Det kan vi se på tallene.

- Hvis man ser på Ishøj hos Statens Serum Institut, så er der markant flere smittede blandt de 0-9 årige i den seneste uge i forhold til samme gruppe over hele coronaperioden.

- Ja, men vi tager efter de skoleklasser der er, og der har ikke været noget alarmerende.

- Skal man ikke gøre, hvad man kan, for at holde smitten nede i den kommune med flest coronasmittede?

- Jo, og det gør vi også.