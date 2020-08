Mørklægger Messerschmidts DF-løn

Mens vælgerne er flygtet i hobetal, kan ingen få at vide, om DF-toppen samtidig har fået mere i partihonorar.

Morten Messerschmidts nye toppost som politisk næstformand i Dansk Folkeparti kaster en stor pose penge af sig udover folketings-gagen. Samtidig får også formand Thuelsen Dahl en klækkelig gage oveni sin folketingsløn på 650.000 om året.

Men offentligheden kan ikke få andet end et meget løst slag på tasken fra Thulesen Dahl om størrelsen på honorarerne.

- For mit eget vedkommende får jeg et honorar, der tager udgangspunkt i, hvad en statsrevisor får. Gruppeformand og den politiske næstformand får et beløb, der er er væsentligt lavere, lød det således fra Kristian Thulesen Dahl på partiets sommergruppemøde.

Presset Tulle: Jeg er den rette

Ekstra Bladet forsøgte at få partiformanden til at uddbybe, hvor meget formandshonoraret anno 2020 afviger fra en statsrevisorløn på 360.000 kroner. Men det lykkedes ikke at få andre oplysninger ud af formanden.

Partiet har ellers for flere år siden oplyst, at Kristian Thulesen Dahl fik 308.000 udover sin folketingsløn.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det gennem mange år være fast kutyme i partiet, at den politiske næstformand og gruppeformanden udover partiformanden også får udbetalt et honorar. Samt at dette honorar er en halv formandsløn.

Afgående politisk næstformand Søren Espersen bekræfter dette over for Ekstra Bladet.

- Mit honorar stopper, når jeg aftræder som næstformand. Det er sådan i mange partier, at både formanden og næstformanden får et vederlag. Sådan er det også i Dansk Folkeparti.

- Hvad har dit vederlag været på?

- Det vil jeg ikke sige. Alt det må Kristian (Thulesen Dahl red.) udlægge, så det må I spørge ham om, siger Søren Espersen til Ekstra Bladet.

Åbenhedsparti

Dansk Folkeparti er ellers kendt som et parti, der går ind for en udstrakt grad af åbenhed i mange andre sammenhænge.

Og i 2014 var partiet da ikke bleg for at oplyse, at Kristian Thuelsen Dahl tjente 308.000, da partiledelsen dengang overfor Søndagsavisen var fuldt gennemsigtige om formandshonoraret. Anledningen var Lars Løkke Rasmussens (V) sag om partibetalt tøj.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt, men han ønsker ikke at give interview.