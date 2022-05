Mørklægning før EU-afstemning: Holder kæft om Mettes rolle

God timing: Udenrigsministeriet giver sig selv til efter folkeafstemningen, før de vil svare på, hvad Mette Frederiksens rolle var i udformningen af ledende EU-spørgsmål - til trods for at have alle dokumenter liggende klar

Timing is everything.

Først dagen efter onsdagens EU-afstemning om forsvarsforbeholdet får danskerne - måske, måske ikke - indsigt i, hvordan det afgørende spørgsmålet på stemmesedlen blev til.

Først da vil det - måske, måske ikke - komme for en dag, hvilken rolle statsminister Mette Frederiksens rolle var i udformningen af det ledende spørgsmål, som danskerne i første omgang skulle stilles; uden nævnelse af, at vi stemmer om afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Det viser gennemgangen af svar på aktindsigtsanmodninger, som Ekstra Bladet har sendt til Udenrigsministeriet, som formelt står for folkeafstemningen.

Valgte ledende spørgsmål

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det oprindelige spørgsmål var en-til-en det samme, som en undersøgelse viste ville være til markant fordel for ja-siden.

Og statsminister Mette Frederiksen har selv fortalt sagt, at hun personligt var inde over udformningen af det første udkast til stemmesedlen.

Lukker i

Men statsministeren har hverken personligt villet oplyse, hvad hendes rolle var. Og nu viser det sig også umuligt for Ekstra Bladet at få indsigt i processen.

I hvert fald før afstemningsdagen.

Det til trods for, at Udenrigsministeriet - som formelt står for udformningen af spørgsmålet - allerede 26. april april har 'identificeret dokumenter', som Ekstra Bladet havde bedt om at få udleveret.

Dokumenter, der formentlig viser korrespondance mellem Statsministeriet og dermed statsminister Mette Frederiksen og Udenrigsministeriet om udformningen af spørgsmålet.

Men i april var det 'ministeriets vurdering, at de dokumenter, du anmoder om aktindsigt i, indgår i en sag om lovgivning, der endnu ikke er fremsat for Folketinget.'

Der var kort sagt ikke stemt om spørgsmålet endnu, hvorfor Udenrigsministeriet for at beskytte 'den interne og politiske beslutningsproces' gav afslag.

Søgte samme dokumenter

Ekstra Bladets søgte dog kort tid efter Folketingets vedtagelse af det endelige spørgsmål påny aktindsigt i de samme dokumenter; med en indskærpelse af, at Udenrigsministeriet allerede havde identificeret de relevante dokumenter og derfor ikke igen skulle fremsøge dem i systemerne.

Det skete 11. maj. Men selvom offentlige myndigheder er forpligtet til at svare på aktindsigtsanmodninger inden for syv arbejdsdage, gik der helt til 24. maj, før Udenrigsministeriet igen reagerede.

Dog med nedslående nyt. Denne gang var det nemlig ikke muligt at få behandlet aktindsigten, fordi ministeriet var ved at se på andre aktindsigter.

Derfor har Udenrigsministeriet forlænget deres egen frist med syv arbejdsdage, hvilket betyder, at de svarer på eller omkring d. 2. juni - altså dagen efter EU-forsvarsforbeholdsafstemningen.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriet, om de forventer at kunne svare før afstemningen på onsdag. Ministeriet er dog ikke vendt tilbage.