Mogens Glemsen: Så lidt kunne han huske

Under mink-afhøringen af daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) svigtede hukommelsen gevaldigt om centrale bilag og møder

Mens Mette Frederiksen slettede sine sms'er, lader meget til, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen har slettet sin hukommelse.

Varianter af sætningerne 'Det ved jeg ikke' eller 'Det kan jeg ikke huske' blev i hvert fald gentaget utallige gange under Minkkommissionens afhøring af daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) torsdag i retten på Frederiksberg.

Da afhøringen handlede om de afgørende dage 3. og 4. november 2020, hvor regeringen besluttede at slå alle mink ihjel og holde et pressemøde, begyndte Ekstra Bladet at tælle op.

19 huller i hukommelsen

I alt svigtede Mogens Jensens hukommelse på 19 centrale spørgsmål om de helt centrale dage fra udspørger Jakob Poulsen.

Det var ellers beslutninger og møder, der kostede folk deres livsværker og livsgrundlag, og kostede statskassen knap 20 milliarder kroner.

- Det kan virke mærkeligt, men jeg husker sådan set ikke så meget. Her gik det meget hurtigt. Jeg har selv prøvet at ransage min hukommelse, sagde Mogens Jensen.

Samtidig var der en lang række bilag og møder i dagene både op til og efter, som Mogens Jensen heller ikke kunne huske.

Derudover var der alle de gange, Mogens Jensen ikke kunne huske noget om alt muligt andet under afhøringen.

Der var dog også ting, som stod lysende klart i Mogens Jensens hukommelse.

Mogens Jensen husker tydeligt, at han ikke blev advaret om manglende lovgrundlag. At han ikke så et skandalebrev, før det blev sendt til minkavlerne.

At der slet ikke blev talt om lovhjemmel på centralt møde. Og at Mogens Jensen ikke læste vigtige bilag.

Hukommelsessvigt eller ej, mink-skandalen endte med at koste Mogens Jensen posten som fødevareminister.

I dag er han Socialdemokratiets forsvarsordfører og formand for Transportudvalget på Christiansborg.

Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen om at kræve alle mink aflivet.

