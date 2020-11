Mogens Jensen om mink-aflivning: Kunne ikke afvente lovgivning

Meldingen om at alle Danmarks minkbesætninger skal aflives, er blevet sat i søen, inden lovgivningen var på plads.

Det bekræfter fødevareminister Mogens Jensen (S) over for Ekstra Bladet.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' skriver han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Det vil altså sige, at regeringen ikke har haft hjemmel i lovgivningen til at foretage et så drastisk indgreb.

Som loven er i dag, skal der enten være konstateret sygdom blandt dyr hos landbrug, eller landbruget skal ligge i et område med sygdomsudbrud, før myndighederne kan kræve adgang for at aflive dyr.

Tidligere søndag aften kunne Miljø- og Fødevareministeriet bekræfte over for Ekstra Bladet, at der lige nu arbejdes på et lovforslag, der skal behandles tirsdag.

Alvorlig situation

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte onsdag ud, at besætningerne på landets minkfarme skal aflives som følge af konstaterede mutationer af covid-19 blandt mink i Nordjylland.

Mogens Jensen understreger situationens alvor over for Ekstra Bladet søndag aften:

'Det er en alvorlig situation vi står i. Og regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden,' skriver han.

Opfordrer til aflivning

Selvom lovgivningen ikke er på plads, har regeringen alligevel opfordret minkavlere landet over til at begyndte aflivningerne.

'Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger, og parallelt hermed arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at påbyde dette - herunder også så minkavlerne kan få den nødvendige kompensation. Det er der nu dialog med ordførere og partier om, og derfor er et nyt lovforslag under udarbejdelse,' skriver ministeren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------