Mogens Jensen vender retur til folketingsgruppe uden ordførerposter

Der er ingen ordførerskaber til Mogens Jensen (S), som netop er vendt tilbage til den socialdemokratiske folketingsgruppe, efter at han i sidste uge trådte tilbage som fødevareminister for sin rolle i minksagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet.

Partiet har foretaget ændringer i ordførerskaber tirsdag i forbindelse med et gruppemøde.

Mogens Jensen får plads i en række udvalg. Blandt andet Det Udenrigspolitiske Nævn og Finansudvalget. Han bliver desuden næstformand i Kulturudvalget.

Det var ikke kun posten som fødevareminister, som Mogens Jensen måtte forlade, da han trådte ud af regeringen. Han var også minister for ligestilling, fiskeri og minister for nordisk samarbejde.

Minksagen begyndte at rulle for alvor 4. november. Anført af statsminister Mette Frederiksen (S) sagde regeringen på et pressemøde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det skulle dyrene, fordi coronavirus var muteret blandt mink og havde spredt sig til mennesker. Mutationen kan bringe coronavaccine i fare, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

Få dage senere kom det frem, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen altså ikke kræve aflivet.

Efter massivt pres - også fra regeringens støttepartier, valgte Mogens Jensen at trække sig 18. november.

Han er fortsat en af to næstformænd i partiet.

