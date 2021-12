Mogens Jensens forklaring skudt ned af egen sms

En sms fremlagt under afhøringen af statsminister Mette Frederiksen i Minkkommissionen sår nu alvorlig tvivl om tidligere fødevareminister Mogens Jensens forklaring om, hvornår han blev orienteret om den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink.

I en sms til Mette Frederiksen skriver Mogens Jensen mandag 9. november sidste år, at han mener at være blevet orienteret om den manglende lovhjemmel til at aflive alle danske mink allerede om torsdagen - altså 5. november.

I kommissionen har han ellers forklaret, at han først fik besked fra sit embedsværk lørdag aften klokken 18.31. Altså 7. november.

I den fremlagte sms-korrespondance mellem Mette Frederiksen og Mogens Jensen går statsministeren sin daværende fødevareminister på klingen over den manglende lovhjemmel.

Her beklager Mette Frederiksen sig også over, at der er blevet lækket fra regeringens koordinationsudvalgsmøde 3. november sent om aftenen til en avis. Hun skriver 9. november kl. 22.49:

'Hej Mogens. Hvornår og hvordan bliver du gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel.'

Svar fra Mogens Jensen kl. 23.01 samme aften:

'Hej Mette, Jeg kan ikke på stående fod sige præcis hvornår, men jeg mener, det var torsdag (5. november, red)'.

Videre skriver Mogens Jensen, at han vil tjekke op på det. Og skriver også, at hans 'folk' op til regeringens beslutning 3. november faktisk gjorde Justitsministeriet opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til at slå mink ned uden for smittezonerne. Derfor afklarede embedsfolkene det frem til om torsdagen, hvor Mogens Jensen efter sin daværende hukommelse også fik besked samme dag.

Mogens Jensens daværende hukommelse er på linje med hans eget embedsværk, som også oprindeligt mente, at fødevareministeren blev orienteret 5. november.

Holder fast

Imidlertid holder Mogens Jensen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet fast i sin hidtidige forklaring.

'Som det også er fremgået af min afhøring i kommissionen og dokumenteret i mails, beder jeg ministeriet om at mails og dokumenter gennemgåes for at finde ud af det præcise tidspunkt, hvor jeg får at vide, at der ikke er lovhjemmel. Det er der i processen forskellige bud på, og da jeg sms’er med statsministeren er det foreløbige bud den 5. november.'

'Men som det også fremgår af sms’en er arbejdet ikke færdiggjort og ministeriet er stadig i gang med at checke op på det. Det endelige resultat af undersøgelsen er, at jeg informeres lørdag den 7.11 kl. 18.31. Det understøttes af de forklaringer, som er afgivet af mine embedmænd, der alle tilkendegiver, at de ikke mundtligt har fortalt mig at der ikke var lovhjemmel.'

Centralt spørgsmål

Et af skandalens centrale spørgsmål er netop, hvornår Mogens Jensen blev klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

I den redegørelse - som regeringen senere har lavet for forløbet - står, at Mogens Jensen først blev orienteret om den manglende hjemmel lørdag 7. november.

Altså tre dage efter det pressemøde, hvor regeringen med statsministeren i spidsen meldte beslutningen ud - og altså først dagen efter, at Mogens Jensens system (Fødevarestyrelsen) sendte brevet ud til alle danske minkavlere, hvor der stod at de skulle aflive alle deres dyr.

Under Mogens Jensens afhøring i kommissionen spurgte udspørgeren:

- Så ingen andre i dit embedsværk har orienteret dig om den manglende lovhjemmel før lørdag 7. november klokken 18.31? Det er din forklaring?

- Ja, og det er selvfølgelig beklageligt, men sådan er det, lød svaret fra Mogens Jensen, da han blev afhørt 11. november i år.

Dårlig hukommelse

Afhøringen i kommissionen af Mogens Jensen fandt altså sted cirka et år efter de højspændte dage, hvor regeringen på et kaotisk og ringe forberedt møde besluttede at aflive minkene.

Men sms-korrespondancen med statsministeren fandt altså sted blot to dage efter, at Mogens Jensen ifølge sin officielle forklaring første gang hørte om det alvorlige problem med manglende hjemmel.

Alligevel svarede han ikke til Mette Frederiksen, at han fik oplysningen 'i weekenden eller lørdag aften'. Men at han mente, at det allerede var om torsdagen i samme uge.

På det tidspunkt vidste store dele af de centrale embedsfolk i Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og politiet godt, at der manglede lovhjemmel.