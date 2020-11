Mogens' mink-makværk: Radikale kræver undersøgelse

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, kræver nu en grundig undersøgelse af regeringens ulovlige ordre til at aflive alle mink.

'Lov er lov og lov skal holdes. Derfor skal det selvfølgelig undersøges grundigt hvad der er op og ned i sagen om lovhjemmel til at aflive mink, og konsekvens drages derefter. Uanset behovet for handling hurtigt', skriver hun på Twitter.

Meldingen kommer, efter at fødevareminister Mogens Jensen har beklaget forløbet.

- Jeg vil gerne sige klart, at vi har begået en fejl, siger han til TV2 News.

- Jeg tager ansvaret for det, der er forgået, siger Mogens Jensen.

Da regeringen onsdag besluttede at slå alle mink ned, havde den nemlig slet ikke et lovligt grundlag for dette. Samtidig beordrede regeringen via Fødevarestyrelsen i et brev til minkavlerne fredag aften, at alle mink skulle aflives.

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

Dybt alvorligt

Forløbet har fået oppositionen helt op i det røde felt, men nu rasler de radikale altså også med sablen.

Også Enhedslisten vil have ministeren til at forklare sig.

- Det er dybt alvorligt, når en regering sætter initiativer i gang uden at have lovgrundlaget i orden, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund til Jyllands-Posten.

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kalder det over for Jyllands-Posten 'klart utilfredsstillende', at regeringen har handlet uden lovgrundlag.

Mink-Mogens i modvind: Vi har begået en fejl