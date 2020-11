Mogens' mink-misere

Myndighederne gav ordre til masse-aflivning af mink uden at have lovgivningen på plads. Fødevareministeren forklarer, at det blot var en opfordring til minkavlerne. Han vrøvler, lyder kritikken

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er kommet i voldsom modvind i den højspændte sag om aflivning af samtlige danske mink.

Kritikken hagler ned over ministeren, efter at han har forklaret, at regeringen aldrig har beordret minkfarmerne til at aflive deres dyr. Der var blot tale om en opfordring.

Men den forklaring er helt hen i vejret, lyder det fra flere blå partier på Christiansborg. Den instruks, som minkavlerne fredag aften modtog fra myndighederne, var nemlig slet ikke til at tage fejl af.

Tag nu blot indledningen i brevet fra veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen:

'Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.'

Fødevareminister Mogens Jensen er kommet i strid modvind. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Helt konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet. Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

Til tasterne

Efterfølgende er det imidlertid kommet frem, at myndighederne slet ikke kan beordre aflivning på raske minkfarme, som ikke ligger i nærheden af en smittet farm, med den nuværende lovgivning i ryggen. Der står der dog intet om i brevet, som du kan se nedenfor.

Brev til minkavlere, hvor der står, at de skal aflive alle dyr, selvom regeringen slet ikke kunne beordre det.

Det fik Mogens Jensen til tasterne søndag aften, hvor han slog fast, at der altså kun var tale om en opfordring:

'Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger, og parallelt hermed arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at påbyde dette - herunder også så minkavlerne kan få den nødvendige kompensation,' lød det i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Han vrøvler

Forløbet får både Liberal Alliance og de konservative til at rette en hård kritik mod ministeren.

- Mogens Jensen vrøvler jo. Han er usammenhængende - det giver ingen mening. Selvfølgelig er det et krav til minkavlerne. Det hænger ikke sammen, at han nu siger, at det bare var en opfordring. En lille smule ydmyghed fra Mogens Jensen ville være rart, siger Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

Fra Per Larsen, fødevareordfører for de konservative, lyder det:

- Det er en katastrofe, at regeringen sender ordre ud om, at folk skal slå deres mink ihjel uden at have lovgrundlaget i orden.

- Enten er det tegn på ministerens inkompetence, eller også er det en bevidst handling, fordi det selvfølgelig skal være i orden, og det skal vi have afklaret, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mogens Jensen.

Minkavler Peter Hindbo - her med sin søn - er i gang med at aflive sine 25.000 mink. Foto: Ernst van Norde

Minkavler: Det er noget makværk

Peter Hindbo fra Lunderskov vest for Kolding er i fuld gang med at aflive sine i alt 25.000 mink.

Oven i sorgen over at skulle se sit livsgrundlag smuldre er han mildest talt ikke begejstret for regeringens håndtering af mink-krisen.

- Det er dårligt gennemtænkt, det, de laver. Det er noget makværk. Vi mister efterhånden tiltroen til regeringen og myndighederne, fordi der er så mange ting, der ikke fungerer i denne her sag. Der kommer hele tiden tvetydige oplysninger, siger han til Ekstra Bladet.

Han har på nuværende tidspunkt aflivet 6000 mink. I løbet af den kommende uge kommer turen til resten af bestanden.

- Vi har haft så mange op og nedture efterhånden, så vi tror ikke rigtig på noget mere. Så vi fortsætter med at aflive, for ellers når vi det ikke til mandag aften, fortætter Peter Hindbo.