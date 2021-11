Mogens' sms'er genskabt: Skal nu ses igennem

Mogens Jensens sms'er på ministertelefonen er genskabt via iCloud, og nu skal de kigges igennem for mink-relevans, oplyser den tidligere S-minister

Der er genskabt slettede sms'er fra en minister i minksagen.

Det drejer sig om den tidligere og helt centrale fødevareminister Mogens Jensen (S), som fik nulstillet sin telefon, da han trak sig på grund af skandalen.

'Jeg ved at mine sms’er er taget ned via iCloud, og der forestår nu en proces med gennemgang af dem,' skriver Mogens Jensen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har derefter forgæves stillet den tidligere S-minister en række spørgsmål - såsom om der er sms'er med Mette Frederiksen.

'Det er hvad jeg kan sige for nu, og ift. videre proces henviser jeg til kommissionen,' oplyser Mogens Jensen.

Mogens Jensen har afgivet forklaring i Minkkommissionen, hvor der ikke blev spurgt til sms'er genskabt fra ministertelefonen. Der var derimod sms'er fra ministerens særlige rådgivers telefon til Mogens Jensen.

Da Mette Frederiksens sms'er ikke kan genskabes af politiets eksperter, er det derfor fortsat uvist, om der er sms'er mellem statsministeren og den centrale minister i minkskandalen.

Det er også uvist, om Minkkommissionen vil genindkalde Mogens Jensen til at afgive forklaring.

I sidste uge blev det meldt ud, at Mette Frederiksens sms'er ikke kan genskabes.

Telefon slettes

Når en minister stopper i et ministerium, bliver indholdet på telefonen i udgangspunktet nulstillet, så telefonen kan overtages af en ny medarbejder.

Men nu er Mogens Jensens telefonbeskeder genskabt.

Dermed kan offentligheden gøre sig håb om at få indblik i den tidligere fødevareministers eventuelle sms-korrespondancer fra den periode, hvor regeringen gav den ulovlige ordre til at aflive alle landets mink.

Bombarderet

I forvejen er det kommet frem i kommissionen, at Mogens Jensens departementschef, Henrik Studsgaard, blev bombarderet med sms'er fra sin kollega i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, i de afgørende mink-dage.

Her slog Bertelsen fast i direkte vendinger, at Mogens Jensen skulle påtage sig ansvaret for mink-skandalen.

Korrespondancen stammer imidlertid fra Henrik Studsgaards telefon, da sms'er på Barbara Bertelsens telefon automatisk er blevet slettet efter 30 dage. Det samme gør sig gældende med statsminister Mette Frederiksens beskeder.

Politiets teknikere kunne dog ikke genskabe statsministerens sms'er samt slettede beskeder fra tre topembedsmænd i Statsministeriet. Blå blok vil nu have Forsvarets Efterretningstjeneste på sagen.

Politisk ordfører Jeppe Bruus (S) havde svært ved at svare på, hvorfor Mette Frederiksen ventede fra mandag til onsdag efter valget, før hun åbnede konvolutterne.

Politisk ordfører Jeppe Bruus havde svært ved at forklare ‘hvilke andre ting’, der forhindrede Mette Frederiksen i at få svar på, om det var lykkedes Politiet at genskabe hendes sms’er. Ifølge hende var hun optaget af ‘andre ting’, men hvilke?

