Mogens' undskyldning: Tekniske problemer

Fødevareministeren forklarer, at rettelse af ulovlig ordre til minkavlere blev forsinket på grund af tekniske problemer

Det var tekniske problemer, som var skyld i, at der først tirsdag blev udsendt en rettelse af den ulovlige ordre til minkavlerne.

Sådan lød undskyldningen fra fødevareminister Mogens Jensen (S) under et samråd i Folketinget.

Mogens Jensen forklarede under samrådet, at han fik det rettede brev til minkavlerne til gennemsyn mandag i denne uge. Mogens Jensen godkendte brevet. Men 'på grund af tekniske problemer' blev det først udsendt til minkavlerne tirsdag formiddag.

Allerede fredag aften havde minkavlerne modtaget det oprindelige brev fra Fødevarestyrelsen, hvor det blev slået fast, at samtlige mink skulle aflives.

Denne ordre viste sig imidlertid at være ulovlig. Ifølge Mogens Jensen gik dette op for ham i løbet af weekenden.

Men først tirsdag blev der altså sendt en rettelse ud til minkavlerne.

'Situationen ændrer sig meget hurtigt lige nu, derfor har det været nødvendigt at præcisere og ændre i det brev vi sendte ud fredag 6. november', skriver Fødevarestyrelsen i brevet, som du kan læse her.

Hvis Mogens Jensen bliver aflivet som minister, er det lige nu mest sandsynligt, at det er statsministeren selv, der fører kniven, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

'Skal' 31 gange

Under samrådet afviste Mogens Jensen desuden at have kendt til indholdet af det første omstridte brev til samtlige landets minkavlere.

- Jeg var ikke inde over udarbejdelsen af brevet. Jeg havde ikke kendskab til brevets indhold, siger han under et samråd i Folketinget.

Det pågældende brev er sendt fredag aften fra veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen til alle landets minkavlere. Dette indledes:

'Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.'

Helt konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet. Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

