Mondæn adresse: Bor til leje hos fars venner

Lars og Sólrun Løkke Rasmussens søn Bergur går sine forældre i bedene og er rykket ind i en lejlighed på en af Københavns dyreste adresser.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet. Desuden forklarer han, at søsteren Lisa også bor i lejligheden.

Udlejeren af den 73 kvm store lejlighed på Bredgade i centrum af hovedstaden er ejendomsselskabet Jeudan.

En af Jeudans to ejere - Chr. Augustinus Fabrikker - har ved en række lejligheder leveret større donationer til Lars og Bergur Løkke Rasmussens parti, Venstre.

Ejendomsselskabet er generelt en god bekendt af Løkke-familien. Lars og Sólrun bor ligeledes til leje hos firmaet.

Venstre-formanden og hans hustru residerer i en 193 kvm stor lejlighed i det attraktive Nyhavn - blot et stenkast fra børnenes adresse.

Deler adresse

Desuden deler Lars Løkkes fond, LøkkeFonden, adresse med Jeudan. Begge foretagender har kontorer på Bredgade 30 - få minutters gang fra familien Løkkes to andre bopæle. Det er Jeudan, der ejer de pågældende lokaler.

LøkkeFondens bestyrelsesformand er Sólrun Løkke Rasmussen, mens både Bergur og hans kæreste har arbejdet for fonden.

Jeudan har desuden status som officiel samarbejdspartner hos LøkkeFonden.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Fik prestigepost

Der kan desuden trækkes tråde mellem Jeudan og Lars Løkkes politiske virke.

Næstformanden hos Jeudan hedder Claus Gregersen, som Løkke-regeringen i februar 2018 udpegede til formand Vækstfonden. En prestigepost, som alene indbringer 320.000 kroner om året.

Formelt blev Claus Gregersen udpeget af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Men Erhvervsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at det var regeringens ansættelsesudvalg, som besluttede, at Claus Gregersen skulle have posten. I spidsen for ansættelsesudvalget sad daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Sponsor

Samme Claus Gregersen er adm. direktør for selskabet Chr. Augustinus Fabrikker, der ejer 40,5 pct. af aktierne i Jeudan.

Chr. Augustinus Fabrikker har stået bag donationer på over 20.000 kroner til Venstre i samtlige valgår siden 2001.

Bergur stillede op til det netop afholdte europaparlamentsvalg for Venstre uden dog at blive valgt ind. Desuden har han siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden for partiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bergur Løkke Rasmussen ønsker ikke at svare på, hvordan han har fået Jeudan-lejligheden, og hvor meget han betaler i leje. Foto: Henning Hjorth

Bergur: De ejer jo halvdelen af indre by

Bergur Løkke Rasmussen vil ikke fortælle, hvordan han har fået fingrene i lejligheden på den yderst attraktive adresse nær Kongens Nytorv i det indre København.

Det lader han Ekstra Bladet forstå, da vi fanger ham på telefonen.

- Jeg bor i en lejlighed, ja. Den er administreret af Jeudan, ja. Og jeg betaler husleje ligesom alle mulige andre mennesker.

- Har lejligheden været udbudt på deres hjemmeside, eller er det igennem jeres families netværk med Jeudan?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg har en lejlighed, og jeg bor der sammen med min søster. Og vi betaler husleje ligesom alle almindelige mennesker. Og den er tilfældigvis administreret af Jeudan. Men de ejer jo halvdelen af indre by.

- Vil du sige, hvad I betaler for at bo der?

- Nej, det synes jeg ikke behøver være offentligt tilgængeligt, lyder det fra Bergur Løkke Rasmussen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.

Jeudan-direktør: Vi kommenterer ikke kundeforhold

Ekstra Bladet har stillet den adm. direktør i Jeudan, Per W. Hallgren, en række spørgsmål. Men i en mail svarer direktøren, at han ikke kommenterer kundeforhold.

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar på følgende:

- Kan du oplyse, hvorvidt lejligheden (Bergur og Lisa Løkke Rasmussens, red.) har været udbudt på jeres hjemmeside, før de to overtog den? Samt hvor meget huslejen lyder på?

- Både Lars og Sólrun Løkke Rasmussen, to af deres børn samt LøkkeFonden har nu adresser i jeres lejemål. Hvordan vil du beskrive forbindelsen mellem Jeudan og familien Løkke Rasmussen?

- Det fremgår af LøkkeFondens hjemmeside, at Jeudan er en af LøkkeFondens samarbejdspartnere. Spiller dette faktum ind på det forhold, at LøkkeFonden samt flere medlemmer af Løkke-familien har til huse på jeres adresser?

- Chr. Augustinus Fabrikker, der ejer en stor del aktierne i Jeudan, har ved flere lejligheder støttet partiet Venstre med donationer. Spiller dette faktum ind på det forhold, at LøkkeFonden samt flere medlemmer af Løkke-familien har til huse på jeres adresser?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Gregersen er næstformand i Jeudan. Under Løkke-regeringen fik han desuden posten som formand for Vækstfonden. Pr-foto

Næstformand: Ikke mit bord

Næstformand i Jeudan Claus Gregersen - der samtidig blev udpeget som formand for Vækstfonden - afviser at have noget at gøre med lejlighederne til Løkke-familien og LøkkeFondens kontorer.

'Det er ikke bestyrelsesanliggender, hvem Jeudan udlejer sine lejligheder til,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Om forløbet, der første til, at Løkke-regeringen tildelte ham formandsposten i Vækstfonden, forklarer han:

'Udpegelsen skete i henhold til Lov om Vækstfonden. I forlængelse af en invitation til møde med den daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (Konservative), forespurgte ministeren efterfølgende i januar 2018, om jeg ville påtage mig opgaven. Dette sagde jeg ja til, og jeg tiltrådte den 1. februar 2018.'