'Mor er hjemme': Sådan står Mette F. nu

Der blev ingen Nato-toppost for statsminister Mette Frederiksen (S) i denne omgang.

Men alene snakken om, at det kunne ske, har udløst en bølge af magtkampe i Socialdemokratiet, og det kommer til at fortsætte. I hvert fald under overfladen.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentatorer, Hans Engell og Henrik Qvortup.

- Nu ved de jo, at de har en formand, der bare skal have et tilpas attraktivt jobtilbud fra udlandet, og så er hun den, der er videre i teksten. Med en lidt slidt vending, så er ånden ude af flasken nu, siger Henrik Qvortrup.

'Mor er hjemme'

Fra Hans Engell lyder det, at der må være glæde at spor over hele linjen.

- Mor er hjemme. Sådan er det. Mor er hjemme. Og det er de glade for i Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, siger han.

- Man kan sige det sådan, at alle vidste, hvad de har, men ingen vidste, hvad de ville få.

Men udyret i Socialdemokratiet fik vist sit ansigt, og ganske kort tid skulle der gå, fra de første rygter om hendes afgang lød, til der var ballade i partiet.

- Med det samme begyndte kaffekopperne i partiets kaffeklubber at rasle, og det er altså første gang i mange år. Man kan betragte det som et varsel om, hvad der vil ske den dag, hun forlader posten. Men der kan stadig gå mange år, og det kan være en helt ny situation til den tid. Særligt hvis der på det tidspunkt er en mere klar tronarving, siger Hans Engell.

Mindre autoritet

Mens de begge mener, at uroen i Socialdemokratiet er vakt, så er de ikke enige om, hvorvidt Mette Frederiksen har lidt et nederlag.

- Det pirrede jo med garanti hendes forfængelighed, at hun stod til at kunne blive den første kvindelige generalsekretær, siger Henrik Qvortrup.

- Nu står hun tilbage med en regning, fordi mange kunne se, at hun var frisk på at gøre noget andet, og den skal hun betale af på den kommende tid. Hendes autoritet i partiet og blandt vælgerne er klart mindre, end da vi alle troede, at det at være statsminister i Danmark var det job, hun allerhelst vil have, siger han videre.

Hans Engell mener derimod, at hun stadig står stærkt. Men hele turen med kun at sige, at hun ikke var kandidat, i stedet for at sige at hun ikke ønskede posten, går ikke igen, hvis hun næste år endnu engang er i spil til posten.

- Hvis vi skal ud i det endnu engang, så bliver hun nødt til at sige med store, fede bogstaver, at hun ikke vil have posten, siger han.