Morten Messerschmidt bliver ny politisk næstformand i Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har fået en ny næstformand.

Det oplyser formand Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

Søren @EspersenDF har valgt at træde ud af grp.ledelsen.Kæmpe tak for en fremragende indsats! Det er samtidig en stor glæde at Morten @MrMesserschmidt overtager posten som pol. nfmd.Mortens stærke idépolitiske rigdom bliver en stor gevinst for DF som medl af ledelsen#dkpol — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) August 3, 2020

Årsagen til skiftet er, at tidligere næstformand Søren Espersen, 67, har valgt at træde ud af Dansk Folkepartis gruppeledelse, og derfor er valget faldet på 39-årige Morten Messerschmidt.

Han er blevet valgt på partiets sommergruppemøde, der finder sted fra mandag til onsdag denne uge, og DF oplyser i en mail, at det er sket med folketingsgruppens opbakning.

- Søren Espersen har vurderet, at det var ved at være tid til at sige stop, så det har han fortalt mig i løbet af sommeren. Vi har sagt, at det vil være super at indstille Morten, og det er gruppen enig i, siger Kristian Thulesen Dahl i et interview med TV2 News.

For få dage siden gav netop Morten Messerschmidt et stort interview i avisen Danmark, som politisk kommentator Hans Engell over for Ritzau vurderede var en udfordring af formand Kristian Thulesen Dahl.

Men Kristian Thulesen Dahl har ikke tænkt sig at smutte foreløbigt.

- Det er klart, at næstformanden træder til, hvis formanden eksempelvis får en tagsten i hovedet.

- Jeg har ikke tænkt mig at få en tagsten i hovedet, så jeg har tænkt mig at være formand i lang tid, siger formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl til TV2 News om, hvorvidt Morten Messerschmidt er partiets næste formand.

Den nye næstformand havde et historisk valg til Europa-Parlamentet, da han fik 465.758 personlige stemmer.

Men året efter blev succes hurtigt til fiasko.

Her kunne Ekstra Bladet afsløre, at DF-toppen med Morten Messerschmidt i spidsen har brugt af EU's pengetank til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'.

Blandt andet blev DF's sommergruppemøde betalt af EU, mens en EU-konference blev opdigtet.